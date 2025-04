Bitcoin Pepe forsalget brager frem, mens kryptomarkedet reagerer på Jerome Powells seneste udtalelser

Kryptomarkederne kom sig en smule i den asiatiske handel torsdag efter et kraftigt salg i løbet af natten, efter at den amerikanske centralbankchef Jerome Powell afviste udsigterne til tidlige rentenedsættelser, mens de globale markeder fortsat absorberer chokket fra den seneste runde af amerikanske toldsatser.

Bitcoin steg med 1,5 % i løbet af de sidste 24 timer og nærmede sig $84.600 ifølge CoinGecko-data.

Andre store tokens fulgte efter med stigninger i Ether, XRP, Dogecoin og BNB på mellem 1 % og 3 %. Solana klarede sig bedre og sprang 6 % i vejret for at lede opturen, da risikoappetitten forsigtigt vendte tilbage.

Fed-formanden foreslog også onsdag, at kryptorelaterede regler for bankerne kunne blive lempet i fremtiden.

Potentielt lempeligere kryptoregler for banker kan forbedre den institutionelle adgang til digitale aktiver, øge likviditeten, mainstreamadoptionen og investortilliden, hvilket er positive drivkræfter for Bitcoin og det bredere kryptovalutamarked.

Hvis dette sker, så kan det også give et stærkt momentum til nye projekter som Bitcoin Pepe.

Powell om tarifferne og kryptoreglerne

I sine bemærkninger understregede Powell behovet for mere tid til at vurdere de økonomiske virkninger af toldsatserne og bemærkede, at de kunne bidrage til højere inflation og langsommere vækst.

Han antydede, at USA kunne stå over for en periode med “stagflation”, et scenarie, der minder om 1970’erne, hvor landet oplevede både svag økonomisk aktivitet og tocifret inflation.

Powells kommentarer afspejler bekymring over den potentielle langsigtede effekt af den nuværende handelspolitik og muligheden for et udfordrende økonomisk miljø forude.

Da han talte om kryptoreguleringer, anerkendte Powell kryptosektorens historie med “en bølge af fiaskoer og svindel”, men bemærkede, at branchen bliver mere og mere mainstream.

Powell bemærkede, at Federal Reserve havde indtaget en relativt forsigtig holdning til bankreguleringer, mens andre tilsynsmyndigheder havde valgt endnu strengere foranstaltninger.

Han antydede, at nogle af disse regler sandsynligvis vil blive lempet.

Hans kommentarer kommer, mens markederne fortsat er nervøse for inflationen, toldsatser og den politiske retning.

Et bredere krypto opsving kunne hjælpe Bitcoin Pepe

Et rally på det bredere kryptomarked gavner Bitcoin Pepe, fordi den generelle markedsstyrke fungerer som den primære risikomåler for stemningen på tværs af de digitale aktiver.

Når kryptomarkedet bevæger sig afgørende højere, forbedrer det typisk investorernes tillid og trækker kapital tilbage til økosystemet.

Det miljø har en tendens til at løfte altcoins, især meme-mønter, da detaildeltagere søger spekulative spil med potentiale til at klare sig bedre under bredt baserede opsving.

Som den eneste Bitcoin meme ICO kan Bitcoin Pepe drage fordel af den forbedrede stemning på markedet.

I bund og grund øger stigninger på det bredere kryptomarked likviditeten og risikovilligheden, og det kan øge efterspørgslen efter projekter som Bitcoin Pepe i den tidlige fase.

Interessen for Bitcoin Pepe vokser

Bitcoin Pepe oplever en bemærkelsesværdig stigning i interessen, og forsalget skrider hurtigt frem i takt med, at investorernes efterspørgsel vokser.

Projektet introducerer den innovative PEP-20-tokenstandard for at gøre det lettere at lancere meme-mønter direkte på Bitcoin-netværket.

Siden lanceringen af forsalget har BPEP rejst over $6,7 millioner, hvilket understreger den voksende begejstring for projektet.

Forsalget er struktureret i 30 faser med en prisstigning på 5 % i hver fase. BPEP’s pris er steget fra $0,021 til $0,031 i fase 9.

Forsalgstrinnene bliver udsolgt i et stadig hurtigere tempo, og de seneste runder blev lukket på rekordtid på grund af det stigende købspres.

Tidlige investorer har allerede oplevet afkast på over 40 %, og tokenet er struktureret til at nå $0,0864 ved afslutningen af forsalget, hvilket tyder på et potentielt afkast på over 300 % for dem, der kom med i begyndelsen.

Med en unik infrastruktur, stærkt markedsmomentum og gunstige forhold på det bredere kryptomarked positionerer Bitcoin Pepe sig til at modtage meget opmærksomhed indenfor meme-møntområdet.