Bitcoin Pepe (BPEP) trives, mens BTC målretter $90K på langsigtet indehaver akkumulering

Bitcoin oplevede en stigning i efterspørgslen, da tyrene målretter en afgørende lukning over $85.000 for at genvinde de eftertragtede $90.000.

De langsigtede indehavere går igen ind på markedet, hvilket vækker optimisme om BTC’s kortsigtede opsving.

Bitcoin Pepe (BPEP) afspejler denne optimisme med sit blomstrende forsalg.

Projektet har allerede udsolgt de første otte faser, hvilket understreger en solid investorappetit til det nye projekt.

BTC’s akkumulationstrendscore krydser YTD-højdepunkter på 0,34 (Glassnode-data).

En øget akkumuleringsscore peger på massiv akkumulering, hvor langtidsholderne stjæler billedet.

LTH-forsyningen oplevede en tilføjelse af 297K BTC-tokens inden for de sidste ni dage.

Desuden faldt den langsigtede Binary Spent til 0,3 i den foregående uge, hvilket bekræfter, at færre LTH’er var involveret i dumping af Bitcoin.

Øget akkumulering og reduceret salgspres fra LTH’er signalerer potentielle kortsigtede trendskift til opadgående.

BTC prisprognose

Øget akkumulering fra langtidsindehaverne tegner et positivt billede for den bedste krypto målt efter værdi.

LTH’er kommer ofte ind igen, når momentum skifter til opadgående retning.

Desuden kan denne optimisme føre til kortsigtede prisstigninger.

Opretholdelse af akkumuleringstrenden kan udløse solide comebacks, der er drevet af organisk efterspørgsel.

Bitcoin-tyre vil sandsynligvis sigte mod en lysestage, der lukker over $85.000, hvilket kunne understøtte en tilbageerobring af $88.000 før en glat tur til $90.000.

Den anerkendte analytiker Ali Martinez støtter Bitcoins potentielle comeback.

Han afslørede, at TD Sequential-indikatoren viste et købssignal på BTC’s 7-dages diagram.

Ali mener, at tokenet kunne stige til $95.000, hvis tyrene genvinder det psykologiske niveau på $90.000.

Bitcoin Pepe-forsalget accelererer

Bitcoin Pepe fangede kryptofællesskabets opmærksomhed med sine PEP-20-standarder, som gør det muligt for alle at lancere meme-aktiver på Bitcoin-platformen.

Det nye projekt har til formål at frigøre Bitcoins slumrende potentiale ved at introducere Solana-lignende funktioner, herunder lave gebyrer, øjeblikkelige transaktioner og spekulative foretagender.

Projektet har udsolgt otte faser og rejst næsten $7 millioner inden for et par uger, hvilket tyder på massiv interesse for “verdens eneste Bitcoin meme ICO”.

Kilde – Bitcoin Pepe

Bitcoin Pepes forsalg har 30 faser, hvor priserne stiger med ca. 5 % efter hver fase.

De, der kom med tidligt, tjente over 40 % i kumulative gevinster, da BPEP’s værdi steg fra $0,0210 til $0,0310 i fase 9.

Møntens værdi forventes at stige til $0,0864 i fase 30, hvilket giver betydelige gevinster til dem, der investerer nu.

Desuden ser projektet ud til at levere flere gevinster ved sin officielle debut.

Du kan besøge hjemmesiden her for mere information om Bitcoin Pepe.