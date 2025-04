Bitcoin Pepe fremstår som en af ​​de bedste memecoins at købe som krypto-comeback

Kryptomarkedet brøler tilbage, og Bitcoin Pepe går viralt som verdens første Bitcoin meme ICO.

Denne innovative Layer 2-løsning bygger et Solana-baseret Layer 2 på Bitcoin, der blander lynhurtige transaktioner med den uovertrufne sikkerhed fra kryptos ældste blockchain.

Med $6.864.433 allerede rejst under det aktuelle forsalg, fanger Bitcoin Pepe opmærksomheden hos investorer, der er sultne efter den næste store ting.

Bitcoin Pepes BPEP er i øjeblikket prissat til $0,031 i den niende forudsalgsfase, med kun et begrænset antal tokens tilbage før et 5% prisspring til $0,0326, efterhånden som forsalget går videre i næste forudsalgsstadie.

Forsalgets 30-fasers struktur, med en prisstigning på 5 % pr. fase, giver tidlige købere en kumulativ gevinst på 311,4 % inden trin 30.

Nu hvor det haster med at købe, strømmer investorer til for at sikre sig BPEP-tokens, drevet af løftet om massive gevinster fra den forventede notering i andet kvartal 2025.

Solanas hastighed møder Bitcoins urokkelige sikkerhed

Copy link to section

Ud over de forventede gevinster ved forsalg sigter Bitcoin Pepe mod at revolutionere handel med meme-mønter ved at fusionere Solanas hastighed med Bitcoins sikkerhed.

Den vil levere øjeblikkelige transaktioner og ultralavt gebyr, hvilket skaber en detailhandelsvenlig oplevelse.

Derudover vil en ugentlig AMA hver torsdag kl. 17.00 UTC holde fællesskabet engageret med udviklingsopdateringer og Q&A-sessioner.

Derudover låser Bitcoin Pepes bro op for $2 billioner i sovende BTC-kapital, der er klar til at oversvømme markedet for meme-mønter.

Dette massive likviditetspotentiale sætter scenen for eksplosiv vækst. Investorerne er tiltrukket af visionen om Bitcoin som den nye grænse for meme-mønt-mani.

For nylig uddelte Bitcoin Pepe 1.000.000 BPEP-tokens, hvilket gav næring til begejstringen i fællesskabet.

Især er Bitcoin Pepe ikke bare en mønt; det er infrastrukturen for en meme-drevet fremtid på BTC, og køb nu kan garantere tidlig adgang før forsalgets næste prisstigning.

Bitcoin Pepe har introduceret en ny token-standard

Copy link to section

Mens forsalget af Bitcoin Pepe skrider frem, har Layer 2-løsningen lanceret en ny tokenstandard kaldet PEP-20-tokenstandarden, som gør det muligt for alle at lancere meme-mønter på Bitcoin.

Denne innovation afspejler Ethereums ERC-20, som udløste et token-boom for år tilbage. PEP-20 positionerer Bitcoin Pepe som det fremtidige hjem for alle meme-mønter og forvandler Bitcoin til et pulserende økosystem.

Indsatsbelønninger tilføjer endnu et lag af appel med 150 millioner BPEP-tokens fordelt på tre puljer, nemlig: Long pool, Middle pool og Short pool.

Den lange pulje tilbyder en imponerende 10.000 % APY over 180 dage, mens den mellemste og korte pulje giver henholdsvis 250 % og 75 % APY.

Gennem indsatsbelønningerne skal BPEP-indehavere tjene passiv indkomst, mens de støtter netværket, hvilket er i overensstemmelse med de 50% samfundsfokuserede tokenomics.

Med disse innovative funktioner fremstår Bitcoin Pepe som en must-have meme-mønt, efterhånden som kryptomarkedet bliver varmere.

Besøg den officielle hjemmeside for at læse mere og købe Bitcoin Pepe.