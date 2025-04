Stablecoins forventes at ramme $2 billioner: er det positivt for Bitcoin Pepe?

Kryptovalutaer har måske ikke klaret sig særlig godt midt i det tolddrevne udsalg på finansmarkederne, men Standard Chartered er fortsat optimistisk som altid med hensyn til, hvad fremtiden bringer for stablecoins.

Geoffrey Kendrick, en London-baseret analytiker hos finansgiganten, forventer, at stablecoin-aktiver vil nå helt op på $2 billioner i løbet af de næste tre til fire år, hvis Trump-ledelsen underskriver lovgivning, der præciserer kryptoreglerne til sommer.

På nuværende tidspunkt er dette marked omkring $230 milliarder værd. En så enorm vækst hos stablecoins kan også drive investorer til andre kryptoaktiver i 2025, herunder det fremadstormende projekt – Bitcoin Pepe.

Bitcoin Pepe-forsalg fortsætter med at tiltrække efterspørgsel

Bitcoin Pepe markedsfører sig selv som verdens eneste Bitcoin meme ICO – en fortælling, der tydeligvis falder i god jord hos de globale investorer.

Under forsalget har meme-mønten allerede rejst næsten $6,9 millioner, hvilket signalerer en betydelig efterspørgsel efter Bitcoin Pepe.

Kryptoplatformen lover øjeblikkelige transaktioner og ekstremt lave gebyrer, hvilket også kan være med til at drive investorer til dens originale meme-mønt.

Bitcoin Pepe koster i øjeblikket kun $0,031, hvilket indikerer, at investorer heller ikke har brug for enorm kapital for at opbygge en betydelig position i denne meme-mønt.

Det er det, der gør Bitcoin Pepe endnu mere attraktiv at eje i 2025.

Du kan besøge projektets hjemmeside via dette link for at læse mere om denne mønt.

Krypto-regulering kan hjælpe Bitcoin Pepe

Stablecoins har øget deres markedsværdi med 11 % allerede i 2025, hvilket bekræfter den fortsatte efterspørgsel efter digitale aktiver på trods af den generelle volatilitet.

Handelsvolumen i stablecoins er steget for nylig, drevet af tillid til, at Trump-ledelsen vil skabe lovgivningsmæssig klarhed.

Kombineret med forventede rentesænkninger, som typisk øger interessen for risikoaktiver som kryptovalutaer, ser udsigterne for kryptopriser i år positive ud.

Desuden er det ikke kun Bitcoin og populære stablecoins, der kan drage fordel af øget kryptointeresse.

Nyere mønter, især dem, der får stor efterspørgsel, som Bitcoin Pepe, har lige så stort potentiale til at drage fordel af tendensen.

Klik her for at se de forskellige måder at deltage i Bitcoin Pepes aktuelle forsalg på nu.

Bør du investere i Bitcoin Pepe i 2025?

Alt i alt har den amerikanske præsidents nyligt annoncerede toldafgifter været i centrum i de seneste uger, men hans regerings forpligtelse til at gøre USA til verdens kryptohovedstad er stadig intakt.

Investorerne er stort set overbeviste om, at Trump-administrationen faktisk vil skabe et klart sæt regler og bestemmelser for kryptovalutaer i år, hvilket kan drive betydeligt flere investorer til de digitale aktiver, herunder Bitcoin Pepe.

Klik på dette link for at finde ud af mere om projektet.