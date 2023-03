Was passiert, wenn Metacade im Jahr 2023 besser abschneidet als Litecoin?

Das aufstrebende Unternehmen Metacade hat in den letzten Wochen einen großen Hype ausgelöst. Aber wie steht er im Vergleich zu Litecoin da? In diesem Artikel erfährst du, warum Litecoin im Jahr 2023 vielleicht nicht so gut abschneidet wie erwartet, welche Prognosen für den Litecoin-Kurs abgegeben werden und warum Metacade für Investoren eine viel bessere Investitionsmöglichkeit darstellen könnte.

Litecoin (LTC) hinkt hinterher, trotz seines marktführenden Status

Litecoin ist seit seiner Einführung im Jahr 2011 eine der führenden Kryptowährungen auf dem Markt. Während Bitcoin oft als “digitales Gold” bezeichnet wird, hat Litecoin dank seiner Ähnlichkeiten zu Bitcoin den Status des “digitalen Silbers” erreicht. Litecoin basiert zwar auf dem ursprünglichen Bitcoin-Code, ist aber eine Proof-of-Work-Kryptowährung, die Transaktionen schneller und günstiger als Bitcoin durchführen kann. Dennoch haben einige kritisiert, dass Litecoin außerhalb des Transaktionsmediums keinen großen Nutzen hat.

Außerdem hat Litecoin in den letzten Jahren im Vergleich zu anderen Projekten nicht viel Innovation und Entwicklung erlebt. Angesichts des sich schnell entwickelnden Kryptomarktes voller vielseitiger, innovativer Coins ist der Mangel an Anwendungsmöglichkeiten ein großer Faktor, der die langfristige Überlebensfähigkeit und Akzeptanz von Litecoin beeinträchtigt. Die Frage ist, ob sich Litecoin angesichts der wachsenden Konkurrenz durch fortschrittlichere Projekte weiterhin als Top-Kryptowährung behaupten kann.

Litecoin (LTC) Kursprognose

Unter Berücksichtigung dieser Faktoren sind die Litecoin-Preisprognosen für 2023 nichts Besonderes. Derzeit liegt der LTC-Kurs bei etwa 87 US-Dollar. Die beste Litecoin-Kursprognose für 2023 liegt bei 254 US-Dollar, obwohl viele Analysten einen Durchschnittswert von 146 US-Dollar anpeilen – ein Anstieg um etwa 68 %. Das sind zwar keine Renditen, über die man sich beklagen kann, aber viele Projekte auf dem Markt werden die Litecoin-Preisprognose in diesem Jahr voraussichtlich weit übertreffen. Ein solcher Token ist Metacade.

Metacade (MCADE) könnte 2023 in die Höhe schießen

Metacade ist eine soziale Plattform für alles, was mit GameFi zu tun hat. Sie bietet Nutzern die Möglichkeit, sich mit gleichgesinnten Play-to-Earn (P2E)-Enthusiasten zu vernetzen, die neuesten Möglichkeiten zur Steigerung ihres P2E-Einkommens kennenzulernen und sogar die Zukunft der Spieleindustrie mitzubestimmen. Metacade hat es sich zum Ziel gesetzt, den Standard für Community-Räume im Web3 zu erhöhen, indem es ein einzigartiges Ökosystem schafft, in dem Spieler/innen gemeinsam spielen, lernen und wachsen können.

Ein Aspekt der Plattform, der bei den Investoren auf großes Interesse stößt, ist die Anzahl der Verdienstmöglichkeiten, die Metacade seinen Nutzern bieten wird. Neben regelmäßig stattfindenden Turnieren, Wettbewerben und Verlosungen führt Metacade ein Belohnungssystem ein, das Anreize für Beiträge auf der Plattform schafft. Egal, ob du neu im P2E-Geschäft bist oder ein erfahrener Profi, du kannst MCADE-Token verdienen, indem du Bewertungen abgibst, Tipps weitergibst oder dich einfach in der Community engagierst.

Spieler/innen können sogar Arbeit finden, indem sie die Metacade Job- und Jobbörse nutzen, die 2024 erwartet wird. Hier können Nutzer/innen Gelegenheitsjobs finden, bei denen sie Spiele mit der Metacade-eigenen Testumgebung testen, sowie offene Stellen bei einigen der führenden Unternehmen von Web3.

Aber bei Metacade geht es nicht nur ums Geldverdienen, sondern auch um die Einheit. Das Metagrant-System ist ein revolutionäres Finanzierungssystem, das es der Community ermöglicht, die Ressourcen der Plattform demokratisch an Spieleentwickler zu verteilen. Um zu gewinnen, müssen die Entwickler/innen nur die meisten Stimmen für ihre Ideen in einer der Metagrant-Verlosungen erhalten. Die fertigen Titel werden in die virtuelle Spielhalle aufgenommen und geben den Spieler/innen die Möglichkeit, Spiele zu erleben und zu genießen, an deren Entwicklung sie beteiligt waren.

Metacade (MCADE) Kursprognose

Diese Community-first-Vision hat bei den Investoren großen Anklang gefunden, obwohl sich MCADE noch im Presale befindet. Der Token ist bereits von $0,008 auf $0,0155 gestiegen, und in den kommenden Wochen werden weitere Steigerungen erwartet. Am Ende der Presale-Phase wird MCADE 0,02 US-Dollar wert sein, aber viele gehen davon aus, dass der Token bis Anfang 2024 mindestens 0,20 US-Dollar erreichen wird.

Ehrgeizigere Metacade-Kursvorhersagen haben einen Wert von 0,50 $ anvisiert – eine 25-fache Rendite in weniger als einem Jahr. Solche Gewinne sind bei fantastischen Projekten wie Metacade keine Seltenheit, und schon bald könnten Investoren von den Vorteilen profitieren, wenn sie sich frühzeitig an dieser bahnbrechenden Plattform beteiligen. Der Hype ist echt, denn das Projekt hat die ersten 5 Phasen durchlaufen und die Investoren stehen vor jedem Preisanstieg Schlange, um einzusteigen.

Was passiert, wenn Metacade (MCADE) Litecoin (LTC) dieses Jahr übertrifft?

Es ist wahrscheinlich, dass MCADE im Jahr 2023 besser abschneidet als LTC, und das könnte einen sich selbst verstärkenden Zyklus kontinuierlicher Preissteigerungen auslösen, wenn mehr Investoren auf den Zug aufspringen. Angesichts der innovativen Funktionen von Metacade und seines Potenzials, die aufstrebende GameFi-Branche zu dominieren, sollte es dich nicht überraschen, wenn MCADE im Jahr 2023 einen Höhenflug erlebt. Es ist unwahrscheinlich, dass Metacade im Jahr 2023 die Marktkapitalisierung von Litecoin in Höhe von 6,3 Milliarden Dollar erreicht, aber es ist nicht unmöglich!

Metacade (MCADE) sieht wie die bessere Investitionsgelegenheit aus

Zusammenfassend lässt sich sagen, dass die Litecoin-Preisprognosen für 2023 nichts Gutes für LTC-Investoren verheißen. Auch wenn der Status als eines der ältesten Krypto-Projekte ihm helfen könnte, seinen Wert zu erhalten, solltest du in diesem Jahr keine dramatischen Preissteigerungen von Litecoin erwarten.

Metacade hat dagegen viel mehr Gewinnpotenzial. Der MCADE-Token scheint im Moment stark unterbewertet zu sein, und Tausende von Investoren haben sich bereits in der Presale-Phase beteiligt. Wirf einen Blick auf den MCADE Presale, bevor du deine Chance verpasst, Token zu diesen unglaublich niedrigen Preisen zu ergattern!

