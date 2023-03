4 Gründe, warum man besser in Metacade als NFT-Projekte investieren sollte

Der Kryptomarkt zeigt nach den starken Kursverlusten im vergangenen Jahr erste Anzeichen einer Besserung, was Analysten dazu veranlasst, neue Web 3.0-basierte Projekte mit Wachstumspotenzial aufzudecken. Einer der Bereich, dem eine goldene Zukunft vorausgesagt wird, sind die allseits bekannten NFTs.

In den letzten Monaten hat sich mit Metacade ein Newcomer aufgetan, der es, geht es nach Experten in Sachen Rentabilität und möglichen Gewinnen, selbst mit den besten NFT-Projekten aufnehmen könnte. Beeindruckt von dem revolutionären Konzept von Metacade und den im Whitepaper angekündigten Funktionen startete der Vorverkauf in einer unglaublichen Manier. Bereits in den ersten 16 Wochen sammelte das Entwicklerteam eine atemberaubende Summe von $10.2m ein. Mittlerweile ist der MCADE-Token bereits in Phase 6 des Vorverkaufs.

Wer sich jetzt fragt, wieso das neue Projekt auf so große Beliebtheit stößt, ist hier genau richtig. Wir werfen einen Blick auf die Funktionen, Ankündigungen und Kursprognosen, die den Hype um Metacade ausgelöst haben.

Was ist Metacade?

Metacade ist ein neues Krypto-Projekt, welches eine Revolution des GameFi-Sektors verspricht. Das Team hinter dem Projekt plant die Erschaffung der größten virtuellen Spielhalle und will damit die Art und Weise, wie wir Computerspiele spielen, maßgeblich beeinflussen und verändern.

In dem Projekt integriert ist ein Belohnungssystem, das Spieler für das Spielen von Games unabhängig von der Leistung belohnt. Egal ob alleine, zwanglos mit Freunden oder im Turnier, jeder Spieler kann von der Plattform profitieren. Gleichzeitig sollen die Belohnungen des Ökosystems auch auf nicht spielerische Aktivitäten ausgeweitet werden und so eine noch größere Nutzergruppe ansprechen. Experten sehen in dieser Erweiterung ein erhebliches Potenzial, welches ein enormes Wachstum an Kunden bewirken könnte.

Für das erwähnte Belohnungssystem verwendet das Metacade Ökosystem einen Utility Token, der auf den Namen MCADE hört. Dieser Token soll für sämtliche Transaktionen auf der Plattform verwendet werden können.

Warum Metacade so viele Investoren anzieht

Das von den Entwicklern veröffentlichte Whitepaper beschreibt das umfangreiche Projekt mit allen Details und Facetten und lässt eine Vielzahl von Investoren an das Potenzial des Ökosystems glauben. Aber was genau sind die Faktoren, welche die Experten zu diesem Urteil führen?

1. Überzeugender Ansatz für GameFi

Das Konzept einer virtuellen Spielhalle, die auf P2E basiert, macht das Projekt von Metacade einzigartig und hebt es deutlich von anderen Konkurrenten und Wettbewerbern in diesem Bereich ab. Metacade fokussiert sich im Gegensatz zu den meisten anderen Projekten nicht nur auf das Spielerlebnis, sondern plant für seine Plattform einen weitaus breiteren Nutzungsbereich.

2. Token mit hohem Nutzwert

Auch beim Token hat das Team von Metacade weitergedacht und einen Ansatz gewählt, der viel Potenzial birgt. Der MCADE-Token wird dabei nicht nur so für plattforminterne Transaktionen und das Belohnungssystem verwendet, sondern bietet auch die Möglichkeit, Staking zu betreiben. Durch dieses Konzept ist der Token gleichermaßen bei Spielern als auch bei Investoren beliebt und könnte im Preis schnell steigen.

3. Anlegerfreundliche Tokenpolitik

Dank der bereits erwähnten Möglichkeit des Staking, also das Halten der Währung, wofür man im Gegenzug belohnt wird und das begrenzte MCADE Angebot von 2 Milliarden Token ist das Projekt auch für Investoren, die auf einen Kursanstieg spekulieren, interessant. Im Gegensatz zu NFTs kann man so auch mit dem reinen Halten der Token einen Gewinn erwirtschaften.

4. Sektor mit Potenzial zu einer explosionsartigen Popularität-Zunahme

Der Wert des globalen Spielemarktes wird auf ca. 200 Milliarden Dollar geschätzt. Sollte sich das Projekt von Metacade wie geplant durchsetzen und der neue Web 3.0 Standard werden, könnte man einen großen Teil dieses Marktes für sich beanspruchen. In Kombination mit dem für die kommenden Jahre erwarteten Wachstum des GameFi-Marktes könnte Metacade schon bald im Mittelpunkt des Sektors stehen.

Metacade eine potenziell ausgezeichnet Investition

Ohne Zweifel gibt es mittlerweile eine Vielzahl vielversprechender NFT-Krypto-Projekte, die innovative Lösungen und Konzepte für die verschiedensten Anwendungsfelder versprechen und in den kommenden Jahren mit hoher Wahrscheinlichkeit die Tokenisierung einer Vielzahl von Anlageklassen übernehmen werden. Das komplette Spektrum dieser Entwicklung wird aber erst nach und nach zum Vorschein kommen.

Mit Metacade bietet sich schon jetzt eine Investitionsmöglichkeit, wie sie womöglich die nächsten Jahre und Jahrzehnte nicht mehr vorkommt. Blickt man auf die Funktionen und das enorme Potenzial des Projektes, ist der Ansturm auf den Vorverkauf des Tokens wenig überraschend.

Selbstverständlich können viele verschiedene Projekte, die sich den unterschiedlichsten Bereichen widmen, Investoren Gewinne einbringen. Dennoch glauben viele Experten an einen noch größeren Erfolg von Metacade und locken so mit ihren vielversprechenden Prognosen zurecht eine Vielzahl von Anlegern in den Metacade-Vorverkauf.



