AUM für börsengehandelte Kryptoprodukte stiegen in Q1 um 67 %

Der Gesamtwert der verwalteten Vermögenswerte (AUM) für börsengehandelte Kryptoprodukte (ETPs) ist in den ersten drei Monaten des Jahres 2023 um 67 % gestiegen, so der jüngste Bericht mit detaillierten Statistiken.

Der Bericht wurde am Mittwoch, den 12. April, von Fineqia International Inc. (CSE: FNQ) veröffentlicht, einem börsennotierten Unternehmen, das in Technologieprojekte in der Früh- und Wachstumsphase investiert und Schuldtitel in Großbritannien verwaltet.

Are you looking for fast-news, hot-tips and market analysis? Sign-up for the Invezz newsletter, today.

ETPs auf digitale Assets übertrafen die zugrunde liegenden Kryptopreise in Q1 um 34 %

Eine Analyse der globalen börsengehandelten Produkte (ETPs), die Kryptowährungen als Basiswerte haben, zeigte, dass der Gesamtwert dieser Produkte in Bezug auf die AUM im 1. Quartal von 20 Mrd. $ auf 33,3 Mrd. $ stieg.

Gleichzeitig stieg die gesamte Marktkapitalisierung von Kryptowährungen von 800 Mrd. $ auf 1,19 Bio. $ – was auf einen 67-prozentigen Anstieg der AUM von Krypto-ETPs und ein 50-prozentiges Wachstum der Marktbewertung von Kryptowährungen im Laufe des Quartals hinweist. Laut Fineqia unterstreicht der Unterschied ein 34%iges Premium-Wachstum bei ETP-Investitionszuflüssen im Verhältnis zur zugrunde liegenden Marktbewertung digitaler Assets.

Im März stiegen die AUM von Krypto-ETPs um 17 %, während die Kryptopreise um 11 % stiegen. Der Februar-Bericht von Fineqia bezifferte die AUM von Krypto-ETPs auf insgesamt 28 Mrd. $.

Die Analyse von 160 ETPs, zu denen börsengehandelte Fonds (ETFs) und börsengehandelte Schuldverschreibungen (ETNs) gehören, zeigte auch, dass das Gesamtvermögen von ETPs, die die wichtigsten Altcoins halten, im Laufe des Quartals um 1 % stieg. Diejenigen, die einen Korb von Kryptowährungen repräsentieren, stiegen jedoch um 14 %.

Der CEO von Fineqia, Bundeep Singh Rangar, kommentierte die Statistiken als Indikator für die “Aufwärtsdynamik”, die das 1. Quartal 2023 geprägt hatte. Rangar merkte auch an, dass die Daten ein erneutes Interesse der Anleger an ETPs auf digitale Assets erkennen ließen.

Bitcoin und Ethereum machten im 1. Quartal 93 % des gesamten Krypto-ETP-AUM aus

Der Kursanstieg von Bitcoin und Ethereum im Quartal, der 71 % bzw. 52 % der Gewinne seit Jahresbeginn ausmachte, sowie die damit verbundenen Kapitalzuflüsse trugen zu den AUM der ETPs bei, so die Fineqia-Forscher in ihrem Bericht.

Der sprunghafte Anstieg der BTC- und ETH-Preise war ein wichtiger Faktor, da die beiden wichtigsten Kryptowährungen nach Marktkapitalisierung rund 93 % des gesamten Krypto-ETP-Vermögens im Quartal ausmachten.

Der BTC-Preis lag am 31. März mit 28,500 $ um 21 % über dem Ende Februar verzeichneten Preis, und auch die von ETPs mit Bitcoin verwalteten Assets stiegen um 21 % – von 19,2 Mrd. $ auf 23,2 Mrd. $. Ein ähnlicher Trend war bei Ethereum zu beobachten, dessen Preis im selben Zeitraum um 11 % anstieg und das verwaltete Vermögen von ETH-basierten ETPs um 11 % von 6,85 Mrd. $ auf 7,6 Mrd. $ ansteigen ließ.

Die Krypto-ETP-AUM-Statistiken spiegeln den Wert der Produkte wider, die von Top-Anbietern wie 21Shares AG, Grayscale Investment, VanEck, MorningStars und TrackInSight SAS angeboten werden. Alle Daten stammen aus öffentlich zugänglichen Quellen, so Fineqia in seinem Bericht.