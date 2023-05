USD/TRY-Prognose: Darum ist die türkische Lira dem Untergang geweiht

May 30, 2023

Die türkische Lira steckt in Schwierigkeiten, da weiterhin Sorgen um die Wirtschaft des Landes bestehen. Der USD/TRY-Wechselkurs stieg nach dem Wahlsieg Erdogans auf ein Rekordhoch von 20,16 an und schuf damit die Voraussetzungen für einen Status quo in der Finanz- und Geldpolitik. Auch GBP/TRY und EUR/TRY setzten ihren Aufwärtstrend fort.

Türkische Lira wird weiter abstürzen

Die türkische Lira war eine der Währungen mit der schlechtesten Performance in den Schwellenländern. Es ist in den letzten 12 Monaten um fast 24 % und in den letzten fünf Jahren um 330 % eingebrochen. Insgesamt hat die Währung seit 1990 fast 900.000 % ihres Wertes verloren.

Das bedeutet, dass Sparer mit der türkischen Lira in den letzten Jahrzehnten einen Wertverlust ihrer Anlagen erlitten haben. Jetzt, nach dem Sieg Erdogans, wird sich der Status quo in den nächsten fünf Jahren wahrscheinlich fortsetzen.

Einerseits wird Erdogan weiterhin eine weitgehende Kontrolle über die Zentralbank des Landes behalten. In den letzten Jahren hat er restriktive Zentralbankbeamte entlassen und die Bank gezwungen, die Zinssätze in einer Zeit hoher Inflation zu senken. Offizielle Statistiken zeigen nun, dass die Inflation in der Türkei bei über 44 % liegt.

Unterdessen gehen die Devisenreserven der Türkei zur Neige. Von TradingEconomics zusammengestellte Daten zeigen, dass das Land über Währungsreserven in Höhe von rund 60 Mrd. $ verfügt, was einem Rückgang gegenüber dem Höchststand von fast 90 Mrd. $ im letzten Jahr entspricht. Im Jahr 2014 beliefen sich die Reserven des Landes auf über 110 Mrd. $.

Unterdessen gehen Analysten davon aus, dass die ausländischen Direktinvestitionen (FDI) des Landes aufgrund der Politik Erdogans in den kommenden Jahren weiter sinken werden. Die ausländischen Direktinvestitionen gingen im März um über 440 Mio. $ zurück. Ausländische Investoren sind besorgt über Kapitalflussregeln, hohe Inflation und die unkonventionelle Politik der Zentralbank.

Das Haushaltsdefizit der Regierung wird sich weiter ausweiten, nachdem Erdogan den Regierungsangestellten Lohnerhöhungen gewährt hat.

USD/TRY-Prognose

Die Fundamentaldaten für die türkische Lira sind äußerst rückläufig, denn sie bedeuten, dass die Politik der letzten 30 Jahre fortgesetzt wird. Die technischen Daten sind ebenfalls rückläufig. Auf dem Tages-Chart sehen wir, dass sich der USD/TRY-Wechselkurs in den letzten Monaten in einem starken Aufwärtstrend befunden hat. Dabei blieb das Paar über allen gleitenden Durchschnitten, während sich der Geldflussindex in den überkauften Bereich bewegt hat.

Daher wird das Paar während der Amtszeit Erdogans wahrscheinlich weiter steigen, da die Käufer die nächste psychologische Marke von 30 anpeilen. Das bedeutet, dass die Kaufkraft von Inhabern türkischer Lira sinken wird, während andere in die Sicherheit des US-Dollars flüchten werden.