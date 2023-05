May 31, 2023

auf May 31, 2023

Die DAX- und CAC 40-Indizes sind in den letzten Tagen zurückgegangen, da die jüngste Rallye nachgelassen hat. Der deutsche DAX-Index sank auf einen Tiefststand von 15.750 €, der ~3,3 % unter dem Jahreshöchststand lag. In ähnlicher Weise fiel der französische CAC 40-Index auf 7.200 € zurück und lag damit um 5,75 % unter seinem bisherigen Jahreshoch.

Inflation in Deutschland und Frankreich

Die europäischen Indizes sind in den letzten Tagen stark unter Druck geraten, da die Anleger nach der jüngsten bemerkenswerten Rallye Gewinne mitnehmen. Diese Indizes gehören zu den besten Performern in diesem Jahr, wobei der CAC 40 und der DAX in der Nähe ihres Allzeithochs liegen.

Die jüngsten europäischen Nachrichten betreffen die Inflation. In Frankreich ging die Inflation weiter zurück, da die Erdgaspreise sanken. In Frankreich sank der Gesamtverbraucherpreisindex von 0,6 % im April auf -0,1 % im Mai. Im Jahresvergleich sank der VPI von 5,9 % auf 5,1 % und damit auf den niedrigsten Stand seit Monaten.

Auch in anderen europäischen Ländern ist ein Inflationsrückgang zu verzeichnen. Wie ich in diesem Artikel geschrieben habe, ist die Verbraucherinflation in Spanien im Mai um 0,1 % und im Jahresvergleich um 3,2 % gesunken. Darüber hinaus sank die harmonisierte Inflationszahl in Italien im Mai um 0,1 %.

Analysten gehen davon aus, dass die deutsche Verbraucherinflation im März um 0,6 % gesunken ist, während die harmonisierte Inflation auf 8,9 % zurückging.

Die anderen wichtigen europäischen Daten waren das französische BIP und die deutschen Beschäftigungszahlen. In Frankreich wuchs die Wirtschaft im Vergleich zum Vorquartal um 0,2 %, während die Arbeitslosenquote in Deutschland bei 5,6 % blieb.

Die CAC 40- und DAX-Indizes sind ebenfalls gesunken, da sich die Anleger auf die Frage der US-Schuldenobergrenze und die Verlangsamung in China konzentrieren. Die am Mittwoch veröffentlichten Daten zeigten, dass der EMI für das verarbeitende Gewerbe im Mai auf 48,8 und der EMI für das nicht-verarbeitende Gewerbe auf 54,5 gesunken ist.

Prognose für den CAC 40-Index

CAC 40-Chart via TradingView

Das Tages-Chart zeigt, dass sich der CAC 40-Index in den letzten Tagen in einem langsamen Abwärtstrend befunden hat. Er hat sich unter die wichtige Unterstützung bei 7.380 € bewegt, dem Höchststand vom 3. März und 5. Januar letzten Jahres. Der Index ist unter den 50- und 100-Tage-EMA (Exponential Moving Averages) gefallen.

Der Relative Strength Index hat sich leicht unter den neutralen Punkt bewegt. Daher besteht die Wahrscheinlichkeit, dass der Index weiter sinkt, während die Verkäufer die wichtige Unterstützung bei 7.000 € anvisieren. Ein Unterschreiten dieser Marke würde den Index auf 6.798 € drücken, den Tiefststand vom 20. März.

Prognose für den DAX-Index

DAX-Chart via TradingView

Der DAX 40-Index befand sich in den letzten Monaten in einem starken Aufwärtstrend. Im Gegensatz zum CAC 40-Index bleibt er über dem gleitenden 50-Tage- und 100-Tage-Durchschnitt. Er hat die wichtige Unterstützung bei 15.750 €, den höchsten Punkt am 7. März, erneut getestet. Daher wird der Index wahrscheinlich weiter steigen, da Käufer den nächsten wichtigen Widerstandspunkt bei 16.290 € anvisieren, den YTD.