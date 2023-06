Der Pfund/Rupien-Wechselkurs hat sich in letzter Zeit seitwärts bewegt und notiert in der Nähe seines Rekordhochs von 106,41. Das GBP/INR-Währungspaar liegt bei 103,20 und damit auf dem Niveau der letzten Wochen. Dieser Kurs liegt ~20 % über den Tiefstständen der Pandemie und 633 % über dem Tiefststand von 1984.

Entscheidungen der Bank of England und der RBI stehen bevor

Der größte Katalysator für den GBP/INR-Wechselkurs in diesem Monat werden die anstehenden Zinsentscheidungen der RBI und der BoE sein. Die Entscheidung der indischen Zentralbank wird am 8. Juni fallen, während die BoE ihre Sitzung am 22. Juni abschließen wird.

Die beiden Banken werden in diesem Monat wahrscheinlich unterschiedliche Wege einschlagen. Nach einer Anhebung der Zinssätze um 250 Basispunkte wird die RBI in diesem Monat wahrscheinlich eine Pause in ihrer Politik einlegen. Die Pause wird erfolgen, da es Anzeichen dafür gibt, dass die Inflation in Indien nachlässt und sich das Wirtschaftswachstum verlangsamt. Die jährliche Inflation ist im April dieses Jahres auf 4,7 % gesunken.

Andererseits bin ich der Meinung, dass die Bank of England noch mehr tun muss, da die Inflation immer noch hartnäckig ist. Die im Mai veröffentlichten Daten zeigen, dass der Verbraucherpreisindex (VPI) im April auf 8,7 % gesunken ist, während die Kerninflation leicht angestiegen ist.

Die Bank hat also noch mehr zu tun, um die Inflation auf ihr Ziel von 2 % zu bringen. Gleichzeitig ist das britische Wirtschaftswachstum etwas schwach, da die Auslandsnachfrage zurückgeht. Die Einzelhandelsumsätze sind zurückgegangen, während die Hauspreise den Abwärtstrend fortsetzen.

Ein weiterer Grund für die Schwäche der Rupie ist der Handel Indiens mit Russland. Russland hält inzwischen Rupien im Wert von über 140 Mrd. $, die es nicht verwenden kann. In der jüngsten Erklärung des russischen Außenministers heißt es:

Wir müssen dieses Geld verwenden. Aber dafür müssen diese Rupien in eine andere Währung transferiert werden, und das wird jetzt diskutiert.

GBP/INR-Prognose

Pfund/Rupie-Chart via TradingView

Ein Blick auf das langfristige Monats-Chart zeigt, dass die indische Rupie in Schwierigkeiten steckt. Sie befindet sich in der Nähe eines Allzeithochs. Wie dargestellt, ist 106,41 die Oberseite des aufsteigenden Dreiecksmusters. In der Preisaktionsanalyse ist dieses Muster normalerweise ein positives Zeichen. Das Währungspaar hat sich über den 25- und 50-Tage gleitenden Durchschnitten bewegt.

Darüber hinaus hat sich der Relative Strength Index (RSI) über den neutralen Punkt von 50 bewegt. Daher wird das Währungspaar wahrscheinlich weiter steigen, während die Käufer den nächsten wichtigen Widerstand bei 107 anpeilen. Der Stop-Loss für dieses Muster liegt bei 105.