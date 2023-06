NFP-Vorschau für Mai – ist es dieses Mal wirklich anders?

Im Laufe der nordamerikanischen Sitzung wird das US-Bürp für Arbeitskräftestatistiken heute die Daten zu den Beschäftigtenzahlen außerhalb der Landwirtschaft für Mai 2023 veröffentlichen. Der Konsens ist, dass die US-Wirtschaft im Mai weitere 193.000 Arbeitsplätze geschaffen hat.

Dreizehn Monate in Folge lagen die NFP-Zahlen über den Konsenswerten. Könnte der Mai also der Monat sein, in dem die Serie zu Ende geht?

Dieser Bericht ist möglicherweise einer der kompliziertesten seit langem. Hier ist der Grund dafür.

Der Arbeitsmarkt sollte bereits reagiert haben

Die US-Notenbank hat ein doppeltes Mandat – Preisstabilität und maximale Beschäftigung. In ihrem Kampf gegen die steigende Inflation hat die Fed einen der stärksten Straffungszyklen der Geschichte eingeleitet.

Genauer gesagt erhöhte sie die Zinssätze um 5 %, in der Hoffnung, die Inflation zu senken. Und tatsächlich, die Inflation kühlt sich ab.

Der letzte Beweis dafür kam gestern. Der ISM-Einkaufsmanagerindex für das verarbeitende Gewerbe lag nahe an der Konsensschätzung – 46,9 gegenüber den erwarteten 47.

Die Überraschung waren jedoch die Daten zu den Preisen des verarbeitenden Gewerbes, die mit 44,2 gegenüber den erwarteten 52,4 ausfielen. Der Inflationstrend ist also eindeutig rückläufig.

Ist der Kampf gegen die Inflation damit gewonnen? Selbst wenn dies der Fall ist, hat die Inflationsrate noch einen langen Weg vor sich, bis sie das Ziel der Fed erreicht. Der erste Teil des Mandats, die Gewährleistung der Preisstabilität ist also noch nicht erfüllt.

Die Märkte reagierten stark auf die gestrige Nachricht, was sich in einem Rückgang des US-Dollars widerspiegelte. Dennoch sollte man sich das doppelte Mandat der Fed vor Augen halten, denn an der Beschäftigungsfront sind die Dinge etwas komplizierter.

Es ist bekannt, dass die Arbeitsmarktindikatoren hinterherhinken. Es heißt, dass man Geduld haben muss, bis die Zinsänderungen in der Wirtschaft spürbar werden. Im Durchschnitt dauert es etwa vierzehn Monate, bis die Arbeitslosenquote steigt, wenn die Fed die Zinssätze anhebt.

Wo stehen wir also jetzt, wenn man bedenkt, dass die Straffungsmaßnahmen im März 2022 begannen? Die Zeit ist reif, um zu sehen, was der Arbeitsmarkt hergibt, aber man kann nicht leugnen, was sogar Jerome Powell auf der letzten FOMC-Pressekonferenz sagte – dass es dieses Mal wirklich anders sein könnte.

Wie sonst ist es zu erklären, dass die Arbeitslosenquote sogar niedriger als zu Beginn der Zinserhöhungen durch Fed ist?

Das große Risiko bei der heutigen NFP-Veröffentlichung besteht also darin, dass der Markt von einem zusammenbrechenden Arbeitsmarkt ausgeht, während er in Wirklichkeit stärker wird. Die gestrigen ADP-Daten haben positiv überrascht, wie die obige Grafik zeigt.

Was also, wenn die Arbeitslosenquote genau dann sinkt, wenn alle anderen einen Anstieg erwarten?

Was ist, wenn es dieses Mal wirklich anders ist?