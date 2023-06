Pausiert die Fed endlich die Zinserhöhungen? Aktien erreichen 9-Monatshochs

Die US-Aktienmärkte haben ein 9-Monatshoch erreicht: Der S&P 500 legte am Donnerstag um 1 % zu und schloss auf dem höchsten Stand seit August 2022. Der technologielastige Nasdaq Composite erreichte mit einem Anstieg von 1,3 % ebenfalls ein 9-Monatshoch.

Diese Entwicklung wurde durch die lang erwartete Beendigung des politischen Spiels, nämlich der Verhandlungen über die Schuldenobergrenze in den USA, ermöglicht. Demokraten und Republikaner setzten endlich den Stift auf das Papier und beseitigten die immer sehr geringe Wahrscheinlichkeit eines Staatsbankrotts.

Da dieser Zirkus nun vorbei ist, können sich die Finanzmärkte wieder auf das konzentrieren, was wirklich wichtig ist: die Möglichkeit einer Rezession und die allgemeine Wirtschaftslage. Das alles hat natürlich mit der US-Notenbank und ihrer äußerst wichtigen Zinspolitik zu tun.

Ist die Zeit der Zinserhöhungen vorbei?

Wo stehen wir also jetzt? Wir befinden uns seit über einem Jahr in einem der schnellsten Zinserhöhungszyklen der jüngeren Vergangenheit, und die Zinssätze liegen inzwischen bei über 5 %. Nach mehr als einem Jahrzehnt ultraniedriger Zinssätze stellt dies eine enorme Abweichung von dem dar, was als “neue Norm” galt.

Die Fed Funds Rate ist der wichtigste Hebel in der Wirtschaft. Er wirkt sich auf alle Formen von Schulden aus und bestimmt buchstäblich den Preis des Geldes in der Wirtschaft. Wenn fremdfinanzierte Privatpersonen und Unternehmen plötzlich gezwungen sind, sich zu 5 % statt zu 0,5 % zu refinanzieren, ist das eine Katastrophe.

Die Dinge sollen kaputt gehen, wenn dies geschieht. Und einige Dinge sind es bereits. Die Silicon Valley Bank (SVB) brach im März zusammen, und die Ansteckung der Banken griff bald auf Europa über. Doch trotz weiterer Krisen bei Banken wie First Republic scheint sich das Chaos auf regionale Banken beschränkt zu haben (abgesehen von einer bestimmten Schweizer Bank), und obwohl dies aus verschiedenen Gründen ein großes Problem darstellt, scheint es weder eine systemische Bedrohung noch eine Quelle der Panik für das Finanzsystem als Ganzes zu sein.

Wenn überhaupt, dann bleibt die Wirtschaft zu heiß und weigert sich, den Fuß vom Gaspedal zu nehmen. Die Beschäftigungslage ist nach wie vor sehr angespannt, und obwohl sich die Stimmung auf dem gesamten Markt verschlechtert hat, scheinen die zugrunde liegenden Wirtschaftsdaten immer noch relativ widerstandsfähig zu sein.

Was bedeutet das für uns? Sind wir in einer Situation, in der die Zinssätze noch länger höher bleiben müssen? Zum Leidwesen von Tech-Bros, Krypto-Liebhabern und vielen anderen Menschen könnte dies das Ergebnis sein. Aber anstatt mir zuzuhören, wie ich blind darüber spekuliere, was die Fed tun wird (als ob das bisher irgendjemandem gelungen wäre), sollten wir einen Blick darauf werfen, was die Wahrscheinlichkeiten sagen, wenn wir sie aus den Fed-Futures ableiten.

Die nächste Fed-Sitzung findet am 14. Juni statt. Während einige gehofft hatten, dass wir uns inzwischen im Bereich der Zinssenkungen befinden würden, liegt die Wahrscheinlichkeit dafür bei 0 % – es wird sogar mit einer Wahrscheinlichkeit von 28,5 % gerechnet, dass wir in zwei Wochen eine weitere Zinserhöhung erleben werden. Dies steht im Gegensatz zu den gleichen Prognosen vor einem Monat (Tortengrafik rechts), als die Wahrscheinlichkeit einer Zinssenkung um 25 Basispunkte bei 16,6 % lag und die Wahrscheinlichkeit einer weiteren Zinserhöhung auf Null geschätzt wurde.

Fed sitzt zwischen Baum und Borke

Die Verschiebung der Wahrscheinlichkeiten unterstreicht, was wir oben erwähnt haben: Man kann es leise sagen, aber der Markt läuft eigentlich ganz gut. Nur ist das in dieser verworrenen, hochinflationären Welt, in der wir leben, nicht immer eine gute Sache. Die Fed sitzt zwischen Baum und Borke, denn um den Kampf gegen die Inflation fortzusetzen, soll sie dem System Liquidität entziehen, damit sich die Wirtschaft verlangsamt und die Inflation auf ein normales Maß zurückgeht.

Das Problem ist, dass hohe Zinssätze für die Wirtschaft unerschwinglich sind – bei so hohen Kreditkosten kommt es, wie bereits erwähnt, zum Zusammenbruch. Je länger die Zinsen hoch sind, desto schmerzhafter sind sie und desto größer ist die Gefahr einer Rezession. Das bringt das Dilemma der Fed auf den Punkt: Die Zinsen müssen so weit angehoben werden, dass die Inflation angezogen wird, aber nicht so weit, dass es zu einer aggressiven Rezession kommt. Und die Zinserhöhungen sind bereits sehr, sehr hoch im Vergleich zu dem, was als “Gleichgewicht” angesehen wurde.

Schauen wir uns die Inflation an. Sie liegt derzeit bei 4,9 %. Damit liegt sie in einer anderen Stratosphäre als die von der Fed angestrebten 2 %. Andererseits ist sie neun Monate in Folge gesunken, nachdem sie im letzten Sommer fast zweistellig war. Der nächste Messwert wird am 13. Juni veröffentlicht.

Da die Inflation zwar zurückgeht, aber immer noch hoch ist, wird die Diskussion eröffnet, und es gibt auf beiden Seiten des Zauns Stimmen. Anfang dieser Woche wandte sich Loretta Mester, Präsidentin der Cleveland Fed, gegen die Konsensprognose einer Pause bei den Zinserhöhungen auf der Juni-Sitzung.

Ich sehe nicht wirklich einen zwingenden Grund für eine Pause – was bedeutet, dass man warten sollte, bis man mehr Beweise hat, um zu entscheiden, was zu tun ist. Ich würde eher ein zwingendes Argument für eine Zinserhöhung sehen … und dann eine Weile warten, bis die Unsicherheit über die weitere Entwicklung der Wirtschaft abnimmt. Loretta Mester, Präsidentin der Cleveland Fed

Dies steht jedoch im Gegensatz zu dem, was der Fed-Vorsitzende Jerome Powell letzten Monat andeutete. Er signalisierte, dass zum ersten Mal seit 14 Monaten eine Pause im Spiel sei.

“Nachdem wir so weit gekommen sind, können wir es uns leisten, die Daten und die sich entwickelnden Aussichten zu betrachten und vorsichtige Bewertungen vorzunehmen”, sagte er. Er räumte auch ein, dass die Risiken angesichts der nach wie vor hohen Zinssätze zunehmen und räumte ein, dass “die Risiken, zu viel oder zu wenig zu tun, immer ausgewogener werden”.

“Infolgedessen muss unser Leitzins möglicherweise nicht so stark angehoben werden, wie es sonst erforderlich wäre, um unsere Ziele zu erreichen”, fügte er hinzu.

Klar ist, dass dies die wichtigste Entscheidung nicht nur für die Marktpreise, sondern für die gesamte Wirtschaft ist. Die Geschichte lehrt uns, dass Straffungszyklen ihren Tribut fordern. Selbst nach der Pause in diesem Monat bleibt die Unsicherheit groß, welche Auswirkungen noch zu erwarten sind. Letzten Monat sprachen wir mit Dr. Craig Pirrong von der Universität Houston, der davor warnte, dass die Fed mehr abgebissen hat, als sie kauen kann, und sowohl die Entscheidungen beklagte, die überhaupt erst zur Inflation geführt haben, als auch die Maßnahmen, die seit Beginn des Zinserhöhungszyklus ergriffen wurden.

Sogar Jerome Powell selbst räumt ein, dass “wir mit Unsicherheit über die verzögerten Auswirkungen unserer bisherigen Straffung konfrontiert sind”. Das macht diese Analyse so schwierig – die berühmte Verzögerung in der Geldpolitik.

Auch wenn sich eine Pause wie ein entscheidender Moment in diesem Konjunkturzyklus anfühlen mag, liegen weitere Herausforderungen vor uns, selbst wenn sie eintritt. Vorerst aber richten sich alle Augen auf den 14. Juni.