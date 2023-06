Der Kurs des Pfunds gegenüber der türkischen Lira stieg am Montag auf ein Rekordhoch, obwohl die Inflation in der Türkei weiter zurückging. Das GBP/TRY-Währungspaar kletterte auf einen Höchststand von 26,28 und verzeichnete damit seit Jahresbeginn Kursgewinne von mehr als 16 %. In den letzten 12 Monaten ist es um 28 % gestiegen. Auch das USD/TRY-Währungspaar erreichte ein Rekordhoch.

Inflation in der Türkei geht zurück

Die türkische Lira befand sich in den letzten Monaten in einem starken Abwärtstrend, da die Sorgen über die Wirtschaft anhielten. Die größte Sorge der Anleger ist, dass die Herrschaft von Präsident Erdogan das Land in tiefe Turbulenzen stürzen wird.

Erdogan unterscheidet sich von den meisten Präsidenten durch seinen starken Einfluss auf die Zentralbank der Republik Türkei (CBRT). Anstatt die Bank unabhängig agieren zu lassen, diktiert der Präsident ihre Maßnahmen, indem er für niedrige Zinssätze eintritt, obwohl die Inflation weiterhin stark ansteigt.

Erdogan hat in letzter Zeit einige Änderungen vorgenommen. So ernannte er beispielsweise einen angesehenen Wirtschaftswissenschaftler zum Finanzminister und signalisierte damit, dass seine neue Regierung Veränderungen in Betracht zieht. Analysten warnen jedoch, dass frühere Reformer mit dem Präsidenten, der fest an niedrige Zinssätze glaubt, nicht einverstanden waren

Die wichtigste GBP/TRY-Devisenmeldung am Montag waren die jüngsten türkischen Inflationszahlen, in denen sich die jüngsten Zugeständnisse Erdogans widerspiegeln. Nach Angaben des Statistikamtes sank der Verbraucherpreisindex (VPI) im Mai von 43,68 % auf 39,58 %. Im Vormonatsvergleich sank der VPI um 0,04 %. Der Erzeugerpreisindex sank von seinem letztjährigen Höchststand von 52,11 % auf 40,76 %.

Auch wenn die Inflation in der Türkei in den letzten Monaten zurückgegangen ist, bleibt sie doch viel höher als in den meisten anderen Ländern. Sie könnte auch weiterhin stark ansteigen, wenn die CBRT die Zinssätze in den kommenden Sitzungen nicht anhebt.

GBP/TRY Technische Analyse

GBP/TRY-Chart via TradingView

Der GBP/TRY-Wechselkurs befindet sich seit Monaten in einem unaufhaltsamen Aufwärtstrend. Während dieser Rallye überschritt das Währungspaar mehrere Meilensteine. Zuletzt bewegte es sich über der psychologischen Marke von 25. Das Währungspaar hat sich auch komfortabel über den 50- und 100-Tage gleitenden Durchschnitten gehalten.

Aufgrund des unaufhaltsamen Aufwärtstrends ist das Währungspaar mittlerweile extrem überkauft, und der Relative Strength Index (RSI) ist über den überkauften Bereich gestiegen. Unter Anwendung der Trendfolge-Prinzipien wird das Paar daher wahrscheinlich weiter steigen.

Die einzige Änderung, die zu einer Umkehr führen könnte, wäre, wenn Erdogan eine unabhängige CBRT fördern und die Wirtschaft für Ausländer öffnen würde. In der Vergangenheit hatten Ausländer in der Türkei Angst vor Kapitalfluchtregeln, die die Währung stabilisieren sollten. Infolgedessen sind die ausländischen Direktinvestitionen und die Währungsreserven eingebrochen. Die Währungsreserven belaufen sich auf etwa 58 Mrd. $.