Silber-Preisprognose trüber inmitten von Zins-Zweifel – Gold/Silber-Verhältnis bleibt hoch

Silber, auch bekannt als der jüngere, auffälligere und volatilere Cousin von Gold, war schon immer ein interessanter Gradmesser für die Marktstimmung.

Das zweitbeliebteste Edelmetall der Welt ist im letzten Monat um 10 % zurückgegangen, was sowohl auf Bewegungen in Bezug auf die Erwartung künftiger Zinssätze als auch auf eine scheinbar endliche positive Lösung der Verhandlungen über die US-Schuldenobergrenze zurückzuführen ist.

Über einen längeren Zeitraum betrachtet war Silber eine schlechte Wahl für Anleger und erzielte in den letzten drei Jahren eine leicht negative Rendite. Tatsächlich hat Silber, abgesehen von einem Anstieg im zweiten Quartal 2020, seit über einem Jahrzehnt Schwierigkeiten. Dieser einzigartige Zeitraum markierte die Einführung von Konjunkturpaketen durch die Regierungen als Reaktion auf das Auftreten der COVID-19-Pandemie, was dem Silber den Anstoß für einen sprunghaften Anstieg gab.

Wie hat sich Silber im Vergleich zu Gold entwickelt?

Es ist schwer, über Silber zu sprechen, ohne einen Blick auf Gold zu werfen. Die Schwierigkeiten von Silbers ab 2011 fiel auch mit der Versteilerung des Gold/Silber-Verhältnisses zusammen, was die Outperformance von Gold unterstreicht. Gold bewegt sich weiterhin nahe an Allzeithochs, während Silber über 50 % unter der 48$-Marke gehandelt wird, die es 2011 beinahe erreicht hätte.

Wenn man noch weiter zurückgeht, wird der Rückgang von Silber im Vergleich zu seinem glänzenderen Cousin deutlich. Das Gold-Silber-Verhältnis lag 2011 bei 30, was bedeutet, dass man für dreißig Unzen Silber eine Unze Gold kaufen konnte. Heute liegt es bei 82, obwohl es im April 2020 einen Höchststand von 114 erreichte (Sie werden bemerken, dass im März und April 2020 viele verrückte Finanzwerte verzeichnet wurden, da die Welt plötzlich erkannte, dass diese Sache namens COVID ein wenig wirkungsvoller als ursprünglich angenommen war).

Warum sollte jemand Silber statt Gold kaufen?

Damit sind wir bei der Frage. Wenn Silber so lange schlechter abgeschnitten hat als Gold, warum sollte dann jemand in Silber investieren? Ich habe im Januar einen Artikel zu genau diesem Rätsel geschrieben, deshalb werde ich ihn hier nicht noch einmal im Detail aufwärmen, sondern die wichtigsten Punkte kurz zusammenfassen.

Zunächst ist festzuhalten, dass diese beiden Metalle trotz der Underperformance von Silber eine relativ enge Korrelation aufweisen und dazu neigen, in ähnliche Richtungen zu tendieren. Es ist nur so, dass Gold in guten Zeiten stärker gestiegen ist und in schlechten Zeiten Rückschlägen erfolgreicher widerstanden hat. Dies ist eine Theorie, an der Silberbullen festhalten: Das Gold/Silber-Verhältnis ist in den letzten Jahren gestiegen und wird in Zukunft unweigerlich zurückgehen.

Das andere ist die Volatilität. Silber ist weitaus volatiler als Gold und daher auch potenziell stärkere Bewegungen in beide Richtungen. Gold ist bekanntermaßen stabil und insbesondere über einen kurzen Zeithorizont ist die Spanne seiner Ergebnisse enger als bei fast jedem anderen Mainstream-Asset. Die Volatilität von Silber bietet Anlegern eine größere Chance, kurzfristig einen größeren Gewinn zu erzielen, als dies bei Gold der Fall wäre.

Der andere erwähnenswerte Faktor ist, dass Silber mehr industrielle Einsatzmöglichkeiten hat. Nahezu die Hälfte des Silberbedarfs stammt aus diesem Versorgungssektor – Produktion, Elektronik, Automobile, Solarpaneele und so weiter. Im Gegenteil, die industrielle Verwendung von Gold ist minimal. Daher ist Silber stärker von Änderungen der Nachfrage aufgrund der zugrunde liegenden Wirtschaftslage betroffen. Während die Wertaufbewahrungs- und unkorrelierten Thesen in Zeiten der Rezession hervorragende Ergebnisse erzielen, sinkt auch die industrielle Nachfrage und verringert die Nachfrage nach Silber.

Wie geht es mit Silber weiter?

Wie geht es also mit Silber weiter? Wie viele Finanzanlagen befindet sich das Metall derzeit in einer merkwürdigen Lage. Denn die Zinserhöhungen der Federal Reserve scheinen endlich auf der Zielgeraden zu sein. Die Zinssätze sind in den letzten 15 Monaten von nahezu Null auf über 5 % gestiegen.

Diese Zinserhöhungen sollen die steigende Inflation eindämmen. Damit greifen sie den Kern dessen an, was seit jeher einer der bedeutendsten Preistreiber für Edelmetalle ist. Traditionell gelten Silber und Gold als Inflationsabsicherung sowie als unkorrelierte Absicherungsanlagen.

Letzte Woche habe ich eine Analyse zusammengestellt, die untersucht, warum der Markt zu glauben beginnt, dass eine echte Chance besteht, dass die Zinssätze endlich zu Ende gehen. Sollte dies zum Tragen kommen und die Zinsen bei der FOMC-Sitzung in diesem Monat ausgesetzt werden, wäre es das erste Mal seit 14 Sitzungen, dass die Zinsen nicht angehoben würden.

Aber auch wenn die Inflation von 9,9 % im letzten Sommer auf 4,9 % nach dem letzten VPI-Wert gesunken sein könnte, ist sie noch weit vom Ziel von 2 % entfernt. Das bedeutet, dass das Bild trübe ist und es Analysten auf beiden Seiten des Zauns gibt, wenn es darum geht, Empfehlungen für die nächsten Schritte der Fed abzugeben.

Daher befinden sich nicht nur Silber und Gold an einem Wendepunkt, sondern der gesamte Finanzmarkt. Und ob nun eine Pause bei den Zinserhöhungen hin oder her ist, die verzögerte Wirkung der Geldpolitik bedeutet, dass die rasche Straffung immer noch erhebliche Auswirkungen auf die Wirtschaft haben könnte. Es bleibt abzuwarten, ob eine sanfte Landung erreichbar oder eine harte Rezession unvermeidlich ist, aber sowohl das Ausmaß als auch das Tempo der Zinserhöhungen waren schwerwiegend.

Es steht nicht nur eine Pause bei den Zinserhöhungen auf der Tagesordnung, sondern der Markt beginnt auch zu glauben, dass Zinssenkungen zu einer greifbareren Möglichkeit werden, wenn man die Wahrscheinlichkeiten bei den Fed-Futures zurücknimmt. Dies hat das Potenzial, das Narrativ einer rückläufigen Inflation umzukehren, und könnte künftig sowohl für Gold als auch für Silber neue Impulse geben.

Aber auch hier bleibt die Unsicherheit hoch und es ist schwer vorherzusagen, was als nächstes passieren wird. Eines ist jedoch sicher: Silberanleger wurden in den letzten zehn Jahren von Goldanlegern im Stich gelassen und sind im Vergleich zu anderen Anlageklassen wie Aktien und Immobilien noch weiter im Hintertreffen.