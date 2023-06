Der Kupferpreis stieg diese Woche, da die Anleger ein mögliches Comeback der chinesischen Nachfrage bejubelten. Der Preis stieg auf ein Hoch von 3,7$ und lag damit über dem Wochentief von 3,56 $. Kupfer liegt weiterhin deutlich unter seinem Höchststand im Jahr 2022 und ist seither um über 25 % eingebrochen.

Chinas Konjunkturprogramm für den Immobiliensektor

Kupfer, das oft als Barometer für die Weltwirtschaft angesehen wird, hat sich in den letzten Tagen seitwärts bewegt. Wie ich in diesem Artikel berichtet habe, erwägt Peking, weitere Anreize für den Immobiliensektor zu geben. Zu den neuen Maßnahmen gehören die Senkung der Anzahlungen in einigen Städten und die Änderung einiger Provisionen.

Die Regierung hofft, den für die Wirtschaft wichtigsten Sektor wiederzubeleben. Schätzungen zufolge machen die Immobilienbranche und ihre Wertschöpfungskette mehr als zwei Drittel der Wirtschaft aus. Dennoch ist unklar, ob die neuen Maßnahmen wirksam sein werden.

China ist ein wichtiges Land für den Kupfermarkt, denn es ist der größte Verbraucher des Metalls. Analysten gehen davon aus, dass die Nachfrage des Landes in diesem Jahr etwa 16,13 Millionen Tonnen betragen wird.

Die Kupfernachfrage stand dieses Jahr unter Druck, wie die jüngsten EMI-Zahlen für das verarbeitende Gewerbe belegen. Die letzte Woche veröffentlichten Daten zeigten, dass der PMI des verarbeitenden Gewerbes des Landes im Mai auf 48,8 gesunken ist, was darauf hindeutet, dass die Produktion in den Fabriken rückläufig ist. Diese Zahlen deuten darauf hin, dass das Land mit einem K-förmigen Aufschwung konfrontiert ist, bei dem das verarbeitende Gewerbe und der Dienstleistungssektor divergieren.

Langfristig besteht jedoch die Wahrscheinlichkeit, dass sich die Preise in den nächsten Monaten erholen, da das Angebot weiterhin knapp ist. Weltweit gibt es eine Angebotsverknappung, die mehrere Jahre andauern könnte. Es wird erwartet, dass sich auch die Nachfrage erholen wird, unterstützt durch die Elektrofahrzeugindustrie.

Kupfer-Preisprognose

Der Kupferpreis befand sich in den letzten Wochen in einem Abwärtstrend, nachdem er am 18. Januar mit 4,36 $ seinen Höchststand erreichte. Die 25- und 50-Tage gleitenden Durchschnitte haben ein rückläufiges Crossover-Muster gebildet, während der Awesome Oscillator immer noch unter dem neutralen Punkt liegt.

Daher besteht die Wahrscheinlichkeit, dass der Kupferpreis sinken wird, während die Verkäufer die nächste wichtige Unterstützung bei 3,245 $ anpeilen, die etwa 14 % unter dem aktuellen Niveau liegt. Ein Anstieg über den wichtigen Widerstand bei 3,87 $ würde diese pessimistische Einschätzung entkräften.