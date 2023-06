Chancer verändert Wetten durch Blockchain: Anleger zählen die Tage bis zum Vorverkauf

Charles ist ein Reporter für Invezz. Er hat einen Abschluss in Mechatronik, wurde aber von der spannenden Welt der… mehr lesen

In einer Ära, die von technologischen Fortschritten geprägt ist, ist es keine Überraschung, dass die Welt der Wetten jeden Tag einen bedeutenden Wandel erfährt. Plattformen wie Chancer heben das Wetten auf eine neue Ebene, indem sie die Blockchain-Technologie nutzen, um den Vorhersagemarktprozess dezentral zu gestalten.

Seit 2018, als der Oberste Gerichtshof der USA Sportwetten in dem Land legalisierte, hat die Branche ein enormes Wachstum erlebt. Dieses Wachstum wird durch das Aufkommen von Online-Plattformen, mobilen Anwendungen und verschiedenen technologischen Innovationen, darunter Algorithmen für maschinelles Lernen, Buchmacher, Blockchain und die jetzt boomende künstliche Intelligenz (KI), begünstigt.

Die sich verändernde Welt der Sportwetten

Vorbei sind die Zeiten, in denen Wettende physische Wettbüros oder Buchmacher aufsuchen und ihre Wetten platzieren mussten. Online-Plattformen und mobile Anwendungen bieten heute unvergleichlichen Komfort und Zugänglichkeit für Wettende.

Mit nur wenigen Klicks auf dem Computer oder einem Fingertipp auf dem Smartphone können Wettende heute bequem von zu Hause, vom Büro oder von unterwegs aus auf eine Vielzahl von Wettmöglichkeiten, Sportmärkten und Quoten zugreifen.

Während diese neue Bequemlichkeit Sportwetten demokratisiert hat, indem sie es jedem ermöglicht, an der Aktion teilzunehmen, gibt es jedoch noch einige Herausforderungen, da die meisten traditionellen Wettplattformen oder -seiten zentralisiert sind, was bedeutet, dass die Spielauswahl und die Quoten bereits für die Wettenden festgelegt sind. Chancer versucht diese Herausforderung zu beseitigen, indem es die Blockchain nutzt, um den gesamten Prozess von der Einrichtung benutzerdefinierter Peer-to-Peer (P2P)-Wettmärkte bis hin zur Festlegung der Quoten zu dezentralisieren.

Auf Chancer können Wettende ihre eigenen P2P-Wettmärkte einrichten und ihre eigenen Quoten über eine dezentralisierte Plattform aufstellen. Der Hauptslogan der Plattform ist “Chancer: Your Game, Your Rules, Your Odds”.

Die Plattform ist als reine Freundesplattform konzipiert, die es den Wettern ermöglicht, nicht nur gegen ihre Freunde, sondern auch gegen andere Menschen auf der ganzen Welt zu wetten.

Die Gründer von Chancer, Adam und Paul Kelbie, wollten eine unterhaltsame Möglichkeit schaffen, Wetten zwischen sich selbst und ihren Freunden abzuschließen und gleichzeitig andere Menschen zu dieser Herausforderung einzuladen.

So funktioniert das Wetten auf Chancer

Jeder Chancer-Nutzer kann einen Wettmarkt einrichten, seine Quoten bestätigen und eine Auflösungsquelle angeben, so dass es transparent ist, wie das Ergebnis überprüft wird. Anschließend kann jeder teilnehmen und seine Wette annehmen.

Noch wichtiger ist, dass der Nutzer es so einrichten kann, dass nur Freunde an seinem Markt teilnehmen können, oder dass jeder auf der Welt mitmachen und beide Seiten unterstützen kann.

Die Wetten werden auf der Plattform mit der Kryptowährung CHANCER ermöglicht, deren Vorverkauf am 13. Juni 2023 um 12:00 BST beginnt.

CHANCER-Token-Vorverkauf und wie man teilnimmt

Es wird erwartet, dass der CHANCER-Token-Vorverkauf 15 Mio. $ im Laufe von 12 Stufen aufbringt, die bis zum Ende des 2. Quartals 2023 ausverkauft sein sollen.

Der CHANCER-Token wird auf der Binance Smart Chain-Blockchain eingeführt, was ihn zu einem BEP20-Token macht. Um den Token während des Vorverkaufs zu kaufen, benötigen Sie einige BNB- oder BUSD-Token in Ihrer Wallet. Während ein CHANCER-Token in der ersten Vorverkaufsphase für 0,01 $ gehandelt wird, besagen die Informationen auf der offiziellen Website von Chancer, dass Investoren mindestens 10 bis 15 $ BNB oder BUSD benötigen, um $CHANCER zu kaufen und die damit verbundenen Gasgebühren zu decken.

Der Nutzen von CHANCER Token

Sie fragen sich sicher, wie die Inhaber von $CHANCER-Token vom Erwerb des Tokens profitieren werden. Zunächst werden die Token-Inhaber die Möglichkeit haben, ihre Token zu setzen, um an den von der Community geschaffenen Live-Märkten teilzunehmen.

Die Token-Inhaber werden auch in der Lage sein, ihre Chancer-Märkte über die Chancer dApp zu erstellen oder sogar die Chancer Livestream-Funktion zu nutzen, um prädiktiven Marktspaß in Echtzeit zu haben.

Die Gewinner werden auch mit CHANCER-Token belohnt.

Die Token-Inhaber können sich auch dafür entscheiden, ihre CHANCER-Token auf der Plattform einzusetzen und so ein passives Einkommen zu erzielen, während gleichzeitig sichergestellt wird, dass genügend Liquidität vorhanden ist, damit die Nutzer einfach in und aus Positionen handeln können.