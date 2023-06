Tschechische Krone/US-Dollar-Prognose vor der Fed-Entscheidung im Juni 2023

Der Juni ist ein interessanter Monat in Bezug auf die Geldpolitik und die am Devisenhandel interessierten Marktteilnehmer. Alle großen Zentralbanken (z.B. die US-Notenbank, die Europäische Zentralbank, die Bank of England und die Bank of Japan) werden ihre geldpolitischen Strategien bekannt geben, so dass ab nächster Woche die Volatilität zunehmen wird.

Aber neben den entwickelten Volkswirtschaften bieten auch die Schwellenländer Chancen für Devisenhändler. Eine dieser Volkswirtschaften ist die Tschechische Republik, einer der aufstrebenden Märkte in Europa.

Die tschechische Krone (CZK) hat sich seit Ende letzten Jahres gegenüber dem US-Dollar erholt. Was sind die Auswirkungen auf den CZK/USD-Wechselkurs, nachdem die Fed nun ihre Politik bekannt geben wird?

Die Tschechische Nationalbank hat es schwer, die Inflation zu bekämpfen

Die Tschechische Nationalbank (CNB) beschloss auf der letzten Sitzung des Bankvorstands am 3. Mai, den zweiwöchigen Reposatz bei 7 % und den Diskontsatz bei 6 % zu belassen.

Man könnte sagen, dass diese Werte nicht so viel höher als die 5,25 % in den USA sind – was ein berechtigtes Argument ist, insbesondere wenn man die Inflationsrate in der Tschechischen Republik mit der jährlichen Inflationsrate in den USA vergleicht.

In der Tschechischen Republik erreichte die jährliche Inflationsrate nach der COVID-19-Pandemie 18 % und war damit fast doppelt so hoch wie die maximale jährliche Inflationsrate in den USA (9,06 % im Juni 2022).

Das Problem ist jedoch, dass beide Zentralbanken das gleiche Mandat zur Preisstabilität haben – die Inflation wieder auf 2 % zu bringen. Wenn die Fed also nächste Woche eine Pause einlegt, wie Gerüchte besagen, könnte die CNB beschließen, die Zinssätze wieder anzuheben, wenn die Inflation ansteigt.

Nach Angaben des IWF wird das BIP der Tschechischen Republik in den nächsten fünf Jahren zu laufenden Preisen wachsen, während das reale BIP, das die Inflation berücksichtigt, ein moderateres Wachstum aufweist.

CZK/USD bewegt sich seit 7 Jahren in einer engen Spanne

Kursspannen sind dazu da, durchbrochen zu werden, aber die horizontale Konsolidierung von CZK/USD ist lang. In den letzten sieben Jahren ging dieser Markt nirgendwo hin, und die sicherste Sache war es, den Widerstand bei 0,048 zu verkaufen und die Unterstützung bei 0,049 zu kaufen.

Aber das könnte sich im Juni ändern, wenn zwei Dinge geschehen.

Erstens könnte die US-Notenbank ihren Zinserhöhungszyklus unterbrechen, was für den US-Dollar ein schwacher Schritt wäre. Der Greenback könnte jedoch aufwerten, wenn er von einer aggressiven Rhetorik begleitet wird, wie z.B. der Andeutung einer Zinserhöhung im Juli. Daher könnte ein Rückgang unter 0,044 möglich sein.

Zweitens wird der Bankvorstand der CNB am 21. Juni über seine Geldpolitik entscheiden. Angesichts des bereits erwähnten Inflationsgefälles wäre eine Zinserhöhung für die Kurona von Vorteil, so dass der CZK/USD-Kurs erneut den Widerstand von 0,048 testen könnte.