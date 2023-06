Der USD/JPY-Wechselkurs bewegte sich nach den starken japanischen BIP-Zahlen seitwärts. Das Währungspaar notiert bei 140, wie in den letzten Tagen. Dieser Kurs liegt nahe dem höchsten Stand seit November 2022. Vom Tiefststand in diesem Jahr hat er sich um mehr als 10 % erhöht.

Japans Wirtschaft entwickelt sich gut

Der japanischen Wirtschaft geht es gut, da ausländische Anleger dem Land weiterhin Kapital zuweisen. Wie ich in diesem Artikel schrieb, sind der Nikkei 225 und der Topix-Index auf Mehrjahreshöchststände gestiegen.

Die am Donnerstag veröffentlichten Daten bestätigten diese Einschätzung. Nach Angaben der Statistikbehörde wuchs die Wirtschaft im Quartalsvergleich um 0,7 %. Dieser Anstieg war besser als der Medianwert von 0,4 %.

Die Wirtschaft wuchs im Jahresvergleich um 2,7 %, eine deutliche Verbesserung gegenüber dem Wachstum von 0,4 % im 4. Quartal. Dieser Wert war besser als das erwartete Wachstum von 1,6 %.

Ein genauerer Blick auf die wichtigsten Treiber des Wirtschaftswachstums des Landes waren die Investitionsausgaben der Unternehmen, die um 1,4 % stiegen. Die Auslandsnachfrage ging um 0,3 % zurück, während die Verbraucherausgaben im Laufe des Quartals nur um 0,5 % stiegen.

Diese Zahlen deuten auf eine Verbesserung der Wirtschaftslage des Landes hin. Das USD/JPY-Währungspaar gab nach, da die Daten wahrscheinlich keinen großen Einfluss auf die Maßnahmen der Bank of Japan (BoJ) bei ihrer Sitzung nächste Woche haben werden.

Es wird erwartet, dass die BoJ ihre Zinssätze und ihre Politik der quantitativen Lockerung unverändert beibehält, um die Wirtschaft anzukurbeln.

Die US-Notenbank hingegen war in den letzten Monaten etwas restriktiv und es ist unklar, was sie in diesem Monat tun wird. Einige Analysten glauben, dass die Bank eine Zinspause einlegen wird, während andere eine weitere Zinserhöhung erwarten.

USD/JPY Technische Analyse

USD/JPY-Chart via TradingView

Das USD/JPY-Paar hat sich in den letzten Monaten angesichts der anhaltenden Schwäche des japanischen Yen in einem starken Aufwärtstrend befunden. Im Mai erreichte es einen Höchststand von 141 und liegt weiterhin über dem 50-Tage gleitenden Durchschnitt. Das Paar hat den wichtigen Widerstand bei 137,77 in eine Unterstützungsmarke umgewandelt. Dieser Wert war die Oberseite des aufsteigenden Dreiecksmusters.

Außerdem ist der Relative Strength Index (RSI) weiter gestiegen und nähert sich nun dem überkauften Bereich.

Daher wird das Paar wahrscheinlich weiter steigen, wenn die Divergenz zwischen Fed und BoJ andauert. Sollte dies der Fall sein, wird die nächste wichtige Marke bei 145 liegen.