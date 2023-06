Der Aktienkurs von Paytm (NSE: PAYTM) befindet sich seit November letzten Jahres in einem starken Aufwärtstrend, während die Anleger auf der Welle reiten. Nachdem die Aktie im November auf ein Rekordtief von 438 ₹ fiel, ist sie um mehr als 80 % gestiegen und befindet sich auf dem höchsten Stand seit dem 12. August.

One 97-Geschäft läuft gut

Das Geschäft von One 97, der Muttergesellschaft von Paytm, läuft gut, da die Nachfrage nach Zahlungslösungen gestiegen ist. Die jüngsten Ergebnisse zeigten, dass der Umsatz des Unternehmens im Vergleich zum Vorjahr um 61 % gestiegen ist. Die Einnahmen stiegen auf über 23.300.000 ₹, da das Unternehmen sein Zahlungsmonetarisierungs- und Kreditgeschäft ausbaute.

Am wichtigsten ist jedoch, dass das Unternehmen aus der EBITDA-Perspektive profitabel geworden ist. Die monatlichen Transaktionszahlen (MTU) des Unternehmens stiegen um 27 %, während die Händlerabonnements um 134 % zunahmen. Der Bruttowarenwert (Brutto Merchandise Value, GMV) stieg im Quartal auf 32 Mrd. $ an.

Der Wert der über die Plattform verteilten Kredite stieg um 253 %. Da sich die Zinssätze auf dem höchsten Stand seit Jahren befinden, ist es wahrscheinlich, dass das Kreditportfolio rentabler sein wird.

Ich glaube, dass Paytm große Chancen vor sich hat, auch wenn der Wettbewerb zunimmt. Zu den größten Konkurrenten des Unternehmens gehören GooglePay, PhonePe und MobiKwik. Am wichtigsten ist, dass das Unternehmen seinen Fokus von Wachstum auf Profitabilität verlagert hat. Analysten gehen davon aus, dass das Unternehmen in diesem Jahr profitabler wird.

Paytm-Aktienkursprognose

In meinem letzten Artikel über One 97 habe ich darauf hingewiesen, dass die Aktie mehr Aufwärtspotenzial hat. Zu diesem Zeitpunkt wurde die Aktie bei 650 ₹ gehandelt, was bedeutet, dass die Vorhersage korrekt war. Die Aktie ist über den wichtigen Widerstand bei 736 ₹ gestiegen, dem Höchststand vom 9. Februar und 11. Mai dieses Jahres. Sie ist auch über die 25- und 50-Tage Exponential Moving Averages (EMA) gestiegen. Vor allem aber nähert sie sich dem entscheidenden Widerstandsniveau bei 842 ₹, dem Höchststand vom 8. August.

Der Kurs hat nun ein goldenes Kreuz gebildet, bei dem die 50- und 200-Tage-EMAs einen steigenden Crossover bilden. Daher sind die Aussichten für die Aktie in diesem Stadium neutral, bis sie sich über den wichtigen Widerstandspunkt bei 842 ₹ bewegt. Bei einem Anstieg über dieses Niveau wird die Aktie auf den nächsten Widerstand bei 1000 ₹ klettern. Sollte er hingegen unter die nächste wichtige Unterstützung bei 650 ₹ sinken, wäre diese positive Einschätzung hinfällig.