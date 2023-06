Der Preis für Sojabohnen ist im Juni leicht gestiegen, da die Anleger den jüngsten Rückgang auf den niedrigsten Stand seit Dezember 2021 genutzt haben. Insgesamt liegt der Preis immer noch etwa 10 % unter dem höchsten Stand in diesem Jahr. Der Preis für Sojabohnen hat sich besser als der anderer Agrarrohstoffe wie Mais und Weizen entwickelt.

Argentiniens Produktion sinkt

Argentinien ist einer der größten Agrarproduzenten der Welt. Es produziert wichtige Rohstoffe wie Mais, Weizen und Sojabohnen. Die Herausforderung besteht darin, dass Argentinien einen großen wirtschaftlichen Zusammenbruch erlebt, der zu einem Anstieg der Inflation geführt hat. Wie ich hier schrieb, ist der argentinische Peso aufgrund dieser Bedenken auf ein Rekordtief gefallen.

Daher besteht die Wahrscheinlichkeit, dass die Pflanzenproduktion Argentiniens in diesem Jahr sinken wird, da die Produktions- und Betriebsmittelkosten steigen. Diese Ansicht wurde vom US-Landwirtschaftsministerium (USDA) bestätigt, das letzte Woche seinen WASDE-Bericht veröffentlichte.

Der Bericht zeigte, dass Argentinien in diesem Jahr 25 Millionen Scheffel Sojabohnen produzieren wird, was einem Rückgang von etwa 2 Millionen im Vorjahr entspricht. Es fügte hinzu, dass der weltweite Andrang in diesem Jahr vor allem aufgrund der schwachen Produktion in Argentinien zurückgehen werde.

Glücklicherweise ist der Sojabohnenmarkt stark diversifiziert. Infolgedessen wird die Produktion in diesem Jahr dank der robusten Produktion in den USA und Brasilien höher ausfallen. Die beiden letztgenannten stehen in China, dem größten Verbraucher der Welt, in starker Konkurrenz.

Insgesamt wird die Welt trotz der Schwäche in Argentinien und Vietnam in diesem Jahr eine Rekordproduktion an Sojabohnen erleben, was sich auf die Preise auswirken könnte. In den USA wird die Produktion auf ein Rekordhoch von 4,5 Milliarden Bushel steigen. Weltweit wird die Produktion auf einen Rekordwert von über 410,6 Millionen Tonnen steigen.

Auch in den USA und China wird mit einem allmählichen Anstieg der Nachfrage gerechnet. Die Herausforderung besteht darin, dass der Wettbewerb zwischen den USA und Brasilien die Preise in diesem Jahr deutlich senken könnte. In einem Bericht sagte das USDA:

Folglich wird erwartet, dass der durchschnittliche Preis, den Sojabauern erhalten, von 14,2 $ im Jahr 2022/23 auf 12,1 $ im Jahr 2023/24 sinken wird.

Preisprognose für Sojabohnen

Sojabohnen-Chart via TradingView

Das Tages-Chart zeigt, dass der Preis für Sojabohnen am 31. Mai dieses Jahres ein kleines Hammer-Muster gebildet hat. In der technischen Analyse ist dieses Muster normalerweise ein Aufwärtssignal. Der Preis ist dann gestiegen und hat den wichtigen Widerstand bei 1.410 $, dem Tiefststand vom 24. März, erneut getestet.

Mais ist unter den 50-Tage exponentiellen gleitenden Durchschnitt (EMA) gefallen. Vor allem aber hat er ein Break-and-Retest-Muster gebildet, was ein Zeichen für ein rückläufiges Fortsetzungsmuster ist. Daher besteht die Möglichkeit, dass der Sojabohnenpreis in den kommenden Monaten seinen Abwärtstrend wieder aufnehmen wird.