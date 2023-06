Der Weizenpreis ist in den letzten Tagen zurückgegangen, da die Anleger auf den jüngsten Dammbruch in der Ukraine und den anhaltenden Krieg reagieren. Daten von TradingView zeigen, dass Weizen am Dienstag bei 624 $ gehandelt wurde, was 6,24 $ pro Scheffel entspricht. Dieser Preis liegt etwa 10 % über dem Tiefststand, aber immer noch 53 % unter dem Höchststand vom März 2022.

Nachfrage- und Angebotsdynamik

Die Preise für Weizen und Mais stiegen sprunghaft an, nachdem ein wichtiger Damm in der Ukraine, einem der größten Exporteure der Welt, zusammengebrochen war. Dieser Dammbruch ereignete sich einige Tage, nachdem Russland und die Ukraine ein Getreideexportabkommen verlängert hatten.

Der Dammbruch bedeutete, dass der Krieg über einen längeren Zeitraum hinweg eskalieren würde. Er bedeutete auch, dass das Exportgeschäft in den kommenden Monaten unterbrochen werden könnte. Vor allem aber wurde befürchtet, dass die Überschwemmungen die riesigen landwirtschaftlichen Flächen in Mitleidenschaft ziehen könnten.

Der Weizenpreis reagierte auch auf den jüngsten WASDE-Bericht des US-Landwirtschaftsministeriums (USDA). In diesem Bericht wird davon ausgegangen, dass der Weizenmarkt durch eine höhere Nachfrage und ein größeres Angebot gekennzeichnet sein wird.

Weltweit wird mit einem Anstieg des Angebots um mehr als 10,8 Mio. Scheffel gerechnet, wobei der Großteil davon aus Russland, Indien, der EU und der Ukraine stammt. Russland wird in diesem Jahr über 3,5 Mio. Scheffel mehr produzieren, während Indien sein Angebot um etwa 3,5 Mio. Scheffel erhöhen wird.

Während der Krieg in der Ukraine weitergeht, wird das Land in diesem Jahr voraussichtlich mehr Weizen produzieren. Dank günstiger Witterungsbedingungen wird das Land über 1 Mio. Scheffel mehr produzieren.

Gleichzeitig wird die Nachfrage um mehr als 4,4 Mio. Scheffel auf über 796 Mio. Scheffel ansteigen. Dieser Anstieg wird aus China, Russland und Indien kommen. Daher wird es ein Angebotsdefizit von etwa 270 Mio. Scheffel geben, da die weltweite Nachfrage 1.066 Millionen betragen wird.

Weizen-Preisprognose

Weizen-Chart via TradingView

Das Tages-Chart zeigt, dass sich der Weizenpreis in den letzten Monaten in einem starken Abwärtstrend befunden hat. In diesem Zeitraum ist er unter dem 50-Tage exponentiellen gleitenden Durchschnitt geblieben. Trotz des jüngsten Aufschwungs bleibt er unter diesem MA, was darauf hindeutet, dass die Verkäufer weiterhin die Kontrolle haben.

Der Relative Strength Index (RSI) hat sich über den neutralen Punkt bei 50 bewegt. Daher glaube ich, dass die Weizenpreise in den kommenden Tagen ihren Abwärtstrend wieder aufnehmen und das bisherige Jahrestief von 567,3 $ erneut erreichen werden. Diese pessimistische Einschätzung wird entkräftet, wenn es dem Preis gelingt, den 50-Tages gleitenden Durchschnitt zu überwinden.