Die Branche für Umwelt-, Sozial- und Unternehmenssteuerung (ESG) ist im letzten Jahrzehnt rasant gewachsen. Die Daten der Branche variieren stark. Eine Messung des Forum for Sustainable and Responsible Investment geht davon aus, dass die Branche ein Vermögen von über 8,4 Bio. $ hat. In einem anderen Bericht von Bloomberg wird geschätzt, dass das Vermögen der Branche im Jahr 2022 über 41 Bio. $ und im Jahr 2025 53 Bio. $ erreichen wird. Ist ESG also ein Betrug?

Was ist ESG?

ESG ist ein Maß, das untersucht, wie Unternehmen die Umwelt beeinflussen. In diesem Teil betrachtet ESG die Kohlenstoffemissionen oder den Kunststoffverbrauch eines Unternehmens. Im sozialen Bereich untersuchen ESG-Scores, wie Unternehmen ihre Mitarbeiter und die breitere Gemeinschaft behandeln. Was schließlich die Governance betrifft, bewertet ESG Dinge wie die Zusammensetzung des Vorstands.

Die ESG-Branche ist populär und umstritten geworden. Die Befürworter sind der Meinung, dass ESG den Unternehmen hilft, zuerst an die Gemeinschaft und dann an die Gewinne zu denken. 2019 wurde diese Ansicht vom Business Roundtable, einer Gruppe, der die größten Unternehmen der USA angehören, unterstützt.

Andererseits argumentieren Gegner, dass ESG aus mehreren Gründen ein Betrug sei. Am wichtigsten ist, wie diese ESG-Scores berechnet werden. Obwohl Tesla beispielsweise viel im Kampf gegen den Klimawandel getan hat, hat es eine niedrigere Punktzahl als Tabakunternehmen wie Altria und Philip Morris. Es ist auch niedriger als ExxonMobil eingestuft.

Why ESG is the devil … https://t.co/uGrH0eBoMs — Elon Musk (@elonmusk) June 14, 2023

Die ESG-Herausforderung

Die Herausforderung für ESG besteht darin, dass die meisten verwendeten Kennzahlen vage sind, insbesondere im Umweltbereich. Ein genauerer Blick auf die meisten ESG-ETFs zeigt beispielsweise, dass ihre größten Unternehmen Technologiegiganten wie Apple und Microsoft sind. Apple behauptet seit langem, dass es klimaneutral ist, was bedeutet, dass es seine CO2-Emissionen ausgleicht.

Die Herausforderung besteht darin, dass es eine große Debatte darüber gibt, ob CO2-Ausgleichsmaßnahmen funktionieren. Die folgende Grafik zeigt die zehn besten Unternehmen im Vanguard ESG Fund. Dies sind zwar alles gute Unternehmen, aber es ist leicht, ihre ESG-Schwächen zu finden. So wurde beispielsweise Instagram von Meta Platforms der Ausbeutung von Kindern beschuldigt. Alphabet wurde wettbewerbswidriges Verhalten vorgeworfen.

Bestandteile des Vanguard ESG Fund

Die andere große Herausforderung betrifft die Governance. Ein Maß für die ESG-Werte ist die Vorstandsvielfalt, bei der Rasse, Geschlecht und sexuelle Orientierung berücksichtigt werden. Die Herausforderung besteht darin, dass diese Kennzahlen für einige Länder wie Japan und Saudi-Arabien nicht gelten würden.

Mittlerweile bewerten viele ESG-Scores die meisten Unternehmen im Bereich fossiler Brennstoffe schlecht und argumentieren damit, dass sie eine Rolle beim Klimawandel spielen. Einige Analysten hingegen glauben, dass diese Unternehmen unter dem Strich positiv für die Umwelt sind, da sie bestrebt sind, überall auf der Welt billigere Energie bereitzustellen. Damit leisten sie einen Beitrag zur Armutsbekämpfung. Denken Sie daran, dass entwickelte Länder wie die USA ohne fossile Brennstoffe nicht so erfolgreich wären.

Außerdem herrscht die Meinung vor, dass Elektroautounternehmen gut für die Umwelt sind. Meiner Meinung nach ist dies höchst fragwürdig, da die meisten dieser Fahrzeuge mit fossilen Brennstoffen betrieben werden. Der Abbau von Metallen wie Nickel, Kupfer und Lithium ist alles andere als umweltfreundlich.

Ist ESG ein Betrug?

Ein Betrug ist definiert als eine betrügerische oder täuschende Handlung oder Operation. Daher können wir in diesem Fall zu dem Schluss kommen, dass einige Formen der ESG Betrug sind. In letzter Zeit haben Regulierungsbehörden Unternehmen wegen Greenwashing verklagt. Erst letzte Woche wurde KLM wegen Greenwashing verklagt.

Ich bin der Meinung, dass ESG nicht existieren oder für Investitionsentscheidungen herangezogen werden sollten. Stattdessen sollten Anleger immer die Rentabilität eines Unternehmens und seine Bewertung betrachten, um festzustellen, ob es eine gute Investition ist. Wie unten dargestellt, hat sich der Vanguard ESG US Stock ETF in den letzten 12 Monaten schlechter als der SPDR S&P 500 ETF entwickelt.

SPY ETF vs. Vanguard ESG Fund

Eine Lösung wäre die Trennung der drei Messgrößen. In einer solchen Situation können Anleger ihre Mittel in Unternehmen investieren, die sich auf die Umwelt konzentrieren. Das Gleiche gilt für die Bereiche Soziales und Unternehmenssteuerung.