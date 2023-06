Der EUR/GBP-Wechselkurs gab am Mittwoch nach, während die Anleger auf wichtige Wirtschaftsdaten aus dem Vereinigten Königreich und die bevorstehende Entscheidung der Europäischen Zentralbank (EZB) warten. Das Währungspaar fiel auf ein Tief von 0,8553 und liegt damit nur wenige Punkte über dem bisherigen Jahrestief von 0,8534.

Britisches BIP und EZB-Entscheidung

Der EUR/GBP-Kurs fiel am Dienstag, während die Renditen britischer Staatsanleihen nach den jüngsten Arbeitsmarktdaten sprunghaft anstiegen. Die Renditen von Staatsanleihen sind nun auf den höchsten Stand seit der “Mini”-Haushaltskrise im Jahr 2022 angestiegen. Die Zahlen zeigten, dass die britische Wirtschaft im April Tausende von Arbeitsplätzen geschaffen hat, während die Arbeitslosenquote bei 3,7 % blieb.

Daher stieg das Pfund Sterling sprunghaft an, da die Anleger höhere Zinssätze in den kommenden Monaten einpreisen. Andrew Bailey, der Gouverneur der Bank of England (BoE), schien dies am Dienstag zu bestätigen. Er bekräftigte, dass der heiße Arbeitsmarkt die Bekämpfung der Inflation erschwere. Das Konzept der Philipps-Kurve besagt, dass die Inflation hoch bleibt, solange der Arbeitsmarkt stark ist.

Die nächsten wichtigen GBP-Nachrichten werden die kommenden britischen BIP-Zahlen sein, die in der Vormittagssitzung veröffentlicht werden. Ökonomen erwarten, dass die Wirtschaft im April um 0,6 % gewachsen ist. Sie gehen außerdem davon aus, dass die verarbeitende Industrie und die Industrieproduktion im Laufe des Monats leicht zurückgegangen sind.

In der Zwischenzeit die wichtigsten EUR-Nachrichten wird die für Donnerstag anstehende Zinsentscheidung der Europäischen Zentralbank (EZB) sein. Ökonomen gehen davon aus, dass die EZB die Zinsen erneut um 0,25 % anheben wird, um die Inflation zu bekämpfen.

Die jüngsten Daten zeigen, dass die Inflation in Europa zwar sinkt, aber immer noch über dem EZB-Ziel von 2 % liegt. Daher muss die EZB in den nächsten Sitzungen mindestens zwei weitere Zinserhöhungen vornehmen.

EUR/GBP Technische Analyse

EUR/GBP-Chart via TradingView

Das Tages-Chart zeigt, dass sich der EUR/GBP-Wechselkurs in den letzten Tagen in einem Abwärtstrend befunden hat. Er hat ein umgekehrtes Cup-and-Handle-Muster gebildet, was normalerweise ein Zeichen für eine Fortsetzung des Abwärtstrends ist. Das Währungspaar ist unter den 50- und 25-Tage exponentiellen gleitenden Durchschnitt (EMA) gefallen.

Das EUR/GBP-Paar liegt jetzt an der wichtigen Unterstützung bei 0,8550, der unteren Seite des umgekehrten Cup-Musters. Daher besteht die Wahrscheinlichkeit, dass das Paar einen Rückgang erleben wird, während die Verkäufer das nächste psychologische Niveau bei 0,8500 anpeilen. Der Widerstand für diesen Handel liegt bei 0,8700.