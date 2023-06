Der EUR/CHF-Wechselkurs bewegte sich am Mittwoch seitwärts, während die Anleger auf die bevorstehende Zinsentscheidung der Europäischen Zentralbank (EZB) warten. Das Währungspaar notierte bei 0,9760, wo es sich in den letzten Tagen befand.

EZB-Zinsentscheidung steht bevor

Eine der wichtigsten Forex-Nachrichten dieser Woche wird die bevorstehende Zinsentscheidung der EZB sein. Die Sitzung findet zu einer Zeit statt, in der die europäischen Daten gemischte Signale über die Wirtschaft liefern.

Am Dienstag zeigten Daten aus Deutschland und Spanien, dass sich der Verbraucherpreisindex (VPI) in die richtige Richtung bewegt. Die deutsche Inflation sank auf 6,3 %, während in Spanien der Verbraucherpreisindex im Mai auf 3,2 % fiel. Die Inflation im Euroraum sank im Laufe des Monats auf 6,1 %. In einer Mitteilung an invezz sagte ein Sprecher von AvaPartner:

Die allgemeine Inflation sinkt, unterstützt durch die Energiepreise. Die EZB wird diesen Trend begrüßen. Allerdings wird die Bank bekräftigen, dass die Kerninflation immer noch hartnäckig hoch ist, was die Notwendigkeit einer weiteren Straffung impliziert. Außerdem will die EZB den Zinsunterschied zur US-Notenbank weiter verringern.

Andere Wirtschaftszahlen zeigen, dass es einigen Teilen der europäischen Wirtschaft nicht gut geht. Ein Bericht von Eurostat zeigte, dass die Industrieproduktion des Blocks im April um 0,2 % gestiegen ist und damit unter der mittleren Schätzung von 0,8 % lag.

Vor diesem Hintergrund wird die EZB am Mittwoch und Dienstag ihre zweitägige geldpolitische Sitzung abhalten. Wirtschaftswissenschaftler glauben, dass die EZB von der US-Notenbank abweichen wird. Sie wird die Zinsen um 0,25 % anheben. In diesem Fall wird die Bank den Zinssatz auf 4 % und den Satz für die Einlagefazilität auf 3,5 % anheben.

Weitere wichtige EUR/CHF-Nachrichten folgen nächste Woche, wenn die Schweizerische Nationalbank (SNB) ihre Sitzung abhalten wird. Die Bank wird die Zinsen wahrscheinlich bei 1,5 % belassen, da sich die Inflation in der Schweiz in den letzten Monaten abgeschwächt hat.

EUR/CHF Technische Analyse

EUR/CHF-Chart via TradingView

Der EUR/CHF-Wechselkurs erreichte Anfang des Jahres einen Höchststand von 1,00. Seitdem ist das Paar gesunken und hat sich unter die 25- und 50-Tage gleitenden Durchschnitte (MA) bewegt. Es hat sich auch ein umgekehrtes Cup-and-Handle-Muster gebildet, was ein Zeichen für eine Fortsetzung des Abwärtstrends ist. Die untere Seite dieses Musters liegt bei 0,9675.

Daher besteht die Wahrscheinlichkeit, dass das EUR/CHF-Währungspaar einen Abwärtstrend erleben wird, während die Verkäufer die nächste Unterstützungsmarke bei 0,9414 anvisieren, dem tiefsten Punkt im Jahr 2022.