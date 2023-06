Der Schweizer Franken hat sich in diesem Jahr gut entwickelt, unterstützt durch die starken Maßnahmen der Schweizerischen Nationalbank (SNB). Das USD/CHF -Paar blieb stets unter dem Paritätsniveau von 1 und bewegt sich nun in der Nähe seines niedrigsten Niveaus seit Mai 2021. Es ist um über 11 % vom höchsten Niveau in diesem Jahr gefallen.

Entscheidung der Schweizerischen Nationalbank steht bevor

Die wichtigste Nachricht für den CHF in dieser Woche ist die bevorstehende Zinsentscheidung der Schweizerischen Nationalbank am Donnerstag. Diese Entscheidung erfolgt eine Woche nach der Entscheidung der US-Notenbank, die die Zinssätze unverändert zwischen 5 % und 5,25 % belassen hat.

Von Reuters befragte Ökonomen gehen davon aus, dass die SNB ihre Zinssätze weiter anheben wird, um die steigende Inflation zu bekämpfen. Sie gehen davon aus, dass die Banken die Zinsen um weitere 0,25 % erhöhen und die Zinsen damit auf ein jahrzehntelanges Hoch von 1,75 % treiben.

Die SNB hat in den letzten Monaten eine extrem restriktive Haltung eingenommen, obwohl die Inflation in der Schweiz unter derjenigen der anderen Länder liegt. So zeigten die in diesem Monat veröffentlichten Daten, dass die jährliche Inflation des Landes im Mai auf 2,8 % gestiegen ist, den höchsten Stand seit 1993.

Die Inflation in der Schweiz ist niedriger als in anderen Ländern. So verzeichnete das Vereinigte Königreich im April eine jährliche Inflationsrate von über 8 %, während die Inflation in der Eurozone im Mai bei über 6 % lag. Die letzte Woche veröffentlichten Daten zeigen, dass die Inflation in den USA im Mai auf 4 % gesunken ist.

Das USD/CHF-Währungspaar wird in dieser Woche auf mehrere andere Forex-Nachrichten reagieren. Die wichtigste wird die Aussage von Jerome Powell in Bezug auf die Zinspause von letzter Woche sein. Er wird auch Auskunft darüber geben, was im weiteren Verlauf dieses Jahres zu erwarten ist. Darüber hinaus werden auch andere Fed-Beamte wie Tom Barkin und Loretta Mester eine Rede halten.

USD/CHF Technische Analyse

USD/CHF-Chart via TradingView

Der USD/CHF-Wechselkurs hat sich in den letzten Monaten in einem starken Abwärtstrend befunden. Er ist unter den wichtigen Wiederstand von 0,9150, dem Höchststand vom 30. Mai, gefallen. Das Währungspaar ist unter den 25- und 50-Tage gleitenden Durchschnitt (EMA) zurückgegangen.

Außerdem fiel er unter die wichtige Unterstützungsmarke von 0,9088, dem Tiefststand im Februar dieses Jahres und im November 2021. Daher ist der Weg des geringsten Widerstands für dieses Paar abwärts gerichtet, wobei die nächste wichtige Marke bei 0,8830 liegt.