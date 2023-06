“Völlig verwirrt”-Fed schickt Zinsen sowohl auf Null als auch ins Unendliche?

Shivam begann seine Karriere als Finanzanalyst in Mumbai, wo er Inflationsdaten analysierte und täglich makroökonomische Berichte über die Staatshaushalte… mehr lesen

Nach zehn aufeinanderfolgenden Erhöhungen der Federal Funds Rate setzte der FOMC auf seiner Juni-Sitzung die Zinserhöhungen aus (oder ließ sie vielleicht aus).

Jerome Powell hat deutlich zum Ausdruck gebracht, dass die US-Notenbank die Zinsen im Juli und ein weiteres Mal in diesem Jahr anheben will, wobei die jüngste Ankündigung lediglich eine Verschnaufpause für die Wirtschaft darstellt.

Powells Hauptsorge ist nach wie vor, dass die Inflation, insbesondere der Kern-CPI, hartnäckig ist.

Währungsverzögerungen und ihre möglichen Auswirkungen auf die Wirtschaft sind immer noch eine entscheidende Unbekannte.

Aber George Gammon, ein Investor und beliebter Youtuber, glaubt, dass die Wirtschaftsakteure wahrscheinlich falsch liegen, wenn sie von einer Fortsetzung der Straffung ausgehen.

Tatsächlich sagt er:

… ihr werdet nicht glauben, was als nächstes passieren wird, und ich kann euch versichern, dass die Märkte völlig unvorbereitet sind … (es wird) einen massiven Rückgang der Zinssätze geben.

Warum glaubt Gammon, dass die Fed ihre eigenen Versprechen nicht einhalten wird?

Schauen wir uns dieses Diagramm an.

Quelle: FRED-Datenbank

Zur Erfolgsbilanz der Fed sagte Gammon:

… Zu Beginn des Jahres 2000 befand sich die Fed in einem Zinserhöhungszyklus … Sie drückte genau wie heute auf die Pause-Taste, und sehen Sie, was als nächstes passiert? Sind die Zinsen gestiegen oder sind sie gesunken? Sie gingen stark zurück.

Er fügte hinzu,

… dann starteten sie einen weiteren Zinserhöhungszyklus … in den Jahren 2006–2007. Was haben Sie gemacht? Sie haben eine Pause eingelegt … Glaubt ihr nicht, dass Alan Greenspan …(und) Ben Bernanke genau das Gleiche gesagt haben wie Jerome Powell heute? … Wir machen nur eine Pause, aber keine Sorge. Wir werden die Zinsen in ein paar Monaten weiter anheben.

Im Hinblick auf die jüngste globale Gesundheitskrise erkennt Gammon ein ähnliches Muster und stellt fest:

… so funktioniert das nie … Jerome Powell selbst hat die Zinsen erhöht (bis) zu einer Pause und ihr wisst genau, was dann passiert.

Sich ändernde Faktoren

Hat Gammon also Recht, wenn er erwartet, dass die Märkte von einer massiven Kehrtwende der Fed überrascht werden?

Er verweist auf ein Thema, das in meinen früheren Beiträgen zu Invezz häufig auftauchte.

Dahinter steckt die Vorstellung, dass die außer Kontrolle geratene Inflation zu einem erheblichen Teil auf die anhaltende Politik des billigen Geldes, beispiellose fiskalische Anreize und die Unterbrechung der globalen Lieferketten zurückzuführen sei.

Die Zurückhaltung der Fed- und Finanzbeamten, die „vorübergehende“ Theorie aufzugeben, ließ den VPI auf den höchsten Stand seit vier Jahrzehnten steigen.

Obwohl die Inflation immer noch über den Zielwerten liegt, liegt sie vor allem deutlich unter ihrem Höchststand von 9,1 % im Juni 2022.

Infolgedessen dürfte der Haupttreiber der Fed-Politik der letzten fünfzehn Monate deutlich weniger stark sein.

Quelle: BLS, FRED

Fehlerhafte Daten

Abgesehen vom VPI gibt es eine Reihe besorgniserregender Indikatoren, die nicht nur auf eine bevorstehende Rezessionsabschwächung hinweisen, sondern auch auf die Möglichkeit einer Stagnation im Stil einer Depression.

Die Märkte sind gleichzeitig mit einer umgekehrten Zinsstrukturkurve, der Implosion bei Gewerbeimmobilien und dem starken Rückgang der Immobilienpreise konfrontiert, der die Kaufkraft der Verbraucher mit sich bringt.

Quelle: FRED-Datenbank

Um das Bankensystem nicht außer Acht zu lassen, das Anfang des Jahres drei der vier größten Implosionen in der Geschichte der USA erlebte, bemerkte Raghuram Rajan, ehemaliger Gouverneur der Reserve Bank of India:

… während die erste Phase des Bankenproblems wahrscheinlich vorbei ist, zeichnet sich bei den Banken eine langsam brennende Notlage ab, da sie feststellen, dass sie langfristige Kredite zu niedrigen Zinssätzen vergeben haben und Einlagen zu viel höheren Zinssätzen verzinst werden, so dass ihre Rentabilität, insbesondere der kleine und mittlere Sektor, in Mitleidenschaft gezogen wird …

Arbeitslosigkeit und Energie

In einem früheren Artikel habe ich argumentiert, dass die Stärke des Arbeitsmarktes möglicherweise gefährlich überbewertet wird.

Dies könnte die politischen Entscheidungsträger zu einer übermäßigen Straffung verleitet haben, was wiederum das Risiko monetärer Verzögerungen mit sich brachte.

Gammon weist darauf hin,

Was versucht Jerome Powell zu tun? Er versucht, die Inflation zu senken, indem er die Arbeitslosenquote erhöht.

Wenn die verbesserten Lohn- und Gehaltszahlen außerhalb der Landwirtschaft die Fragilität des Arbeitsmarktes verschleiern, könnten die Arbeitslosenzahlen plötzlich weit über die Erwartungen hinaus ansteigen.

Wenn ja, dürften sich viele der oben diskutierten Faktoren erheblich verschlechtern.

Auf einer breiteren internationalen makroökonomischen Ebene hat die Reduzierung der Ölproduktion um 2 Millionen Barrel pro Tag durch die OPEC+ und Saudi-Arabien nicht zu einer nachhaltigen Aufwärtsdynamik der Rohölpreise geführt, was auf einen weltweiten Nachfragerückgang hindeutet.

Nachfrage nach sicheren Vermögenswerten und Depression

Jeff Snider von der Eurodollar University geht davon aus, dass es bei einer Verschlechterung der Wirtschaftslage, was der Fall sein sollte, wenn die Zinsen hoch bleiben, zu einem Ansturm auf sichere Vermögenswerte wie Gold, Bargeld, US-Staatsanleihen und andere Bargeldäquivalente kommen wird.

Snider argumentierte, dass Wirtschaftsakteure in schwierigen Zeiten das Risiko verringern wollen, also

… (in den 1930er Jahren) … gingen die Zinssätze für sichere Anlagen zurück, weil in der Depression die Nachfrage nach Sicherheit stark anstieg.

Dies ist ein Muster, das heute wieder aufzutreten scheint.

Dies wird deutlich, wenn man bedenkt, dass die Zinserhöhungen der Fed seit etwa Oktober 2022 keine Auswirkungen auf die 10-jährigen Zinsen hatten.

Quelle: FRED

Zuvor folgten die Renditen von Staatsanleihen dem Anstieg des Federal Funds Rate, da die Kreditkosten stiegen.

Dies hat sich jedoch in den letzten sieben bis acht Monaten dramatisch geändert, da die 10-Jahres-Renditen seit Jahresbeginn um etwa 11 Basispunkte gesunken sind, während der Leitzinskorridor von 4,25 % bis 4,5 % auf 5 % bis 5,25 % gestiegen ist.

Zum Zeitpunkt des Verfassens dieses Artikels ist Gold seit Jahresbeginn um 7,32 % gestiegen.

Dies würde bedeuten, dass die Nachfrage nach sicheren Anlagen deutlich zugenommen hat, was darauf hindeutet, dass sich die Wirtschaft in einer Phase befindet, die Snider als “Depressionswirtschaft” bezeichnet.

Zweiseitige Zinssätze

Gammon verweist auf Snider und stellt fest, dass die Rendite sicherer Vermögenswerte sinkt und deflationäre Kräfte an Dynamik gewinnen.

… wir sollten damit rechnen, dass auch der Leitzins der Fed sinken wird. Nehmen wir an, sie gehen ganz auf Null zurück … denn wir haben irgendeine Situation … Krise, Depression, Rezession, Black Swan …

Dies ist kein undenkbares Szenario, da dies bereits in der Vergangenheit, während der großen Finanzkrise und sogar in jüngster Zeit geschehen ist.

Ein lockeres und enges Umfeld, zusammen

Wenn eine solche Situation eintritt, können die Zinssätze eine Situation erreichen, in der sie gleichzeitig locker und angespannt sind.

Da die Zinsen technisch gesehen niedrig wären, würden die großen Akteure im Bankensektor Null-Prozent-Zinsen zahlen und von einer lockeren Politik profitieren.

Gleichzeitig kann sich ein feindliches Umfeld durch ein unvorhergesehenes Ereignis verschlimmern, was dazu führt, dass das wackelige Bankensystem nicht bereit ist, Kredite an kleine Unternehmen oder unternehmerische Unternehmungen zu vergeben, was den effektiven Kreditzins dieser Kategorie ins Unendliche treibt.

Kreditverknappung

Der Mainstream-Kreditmarkt versiegt für den durchschnittlichen Amerikaner bereits. Ein LendingTree-Bericht vom Mai 2023 ergab, dass riesige 43 % der Amerikaner in den nächsten sechs Monaten einen BNPL-Kredit beantragen möchten.

Quelle: LendingTree

Die meisten dieser Kredite werden so lange überbrückt, bis die Gehaltsschecks verfügbar sind, während leider ein Fünftel der Verbraucher angibt, dass sie die Mittel für den Kauf lebensnotwendiger Dinge wie Lebensmittel benötigen.

Eine Umfrage der Fed unter leitenden Kreditsachbearbeitern ergab, dass sich die Bedingungen bereits im 1. Quartal verschärften.

Quelle: Federal Reserve

Weitere Informationen zur Umfrage finden interessierte Leser hier.

Ohne Zugang zu Betriebskapital werden Produktion und Dienstleistungserbringung im nächsten Jahr einen deutlichen Rückgang verzeichnen, was die Schwäche der Wirtschaftslage verschärfen wird.

Gammon fügt hinzu:

Sobald sie (Konjunkturprogramme) einen Schritt zurücktreten und viel weniger von dem tun, was die Verbraucherpreisinflation verursacht hat, werden zunächst einmal die natürlichen Kräfte der Wirtschaft zum Tragen kommen, und dann beginnen wir, die Desinflation zu beobachten, wenn nicht sogar völlig Deflation …

Beispielsweise ist der entscheidende Indikator M2 geschrumpft.

Quelle: FRED

Auf lange Sicht “völlig verwirrt”?

Mike Shedlock, ein beliebter Blogger und angesehener Wirtschaftsexperte, schrieb über die jüngste Ankündigung der Fed:

Ein Punktdiagramm der Zukunftserwartungen offenbart völlige Verwirrung.

Quelle: Mishtalk, FOMC

Die rosa Schattierung stellt die mittlere Prognose für den Zinssatz dar.

Shedlock argumentiert, dass das Ergebnis mehrerer Faktoren immer noch im Dunkeln liegt, darunter der Vorstoß der US-Regierung für saubere Energie, die Wahlen 2024, die Spannungen zwischen China und Taiwan und die zunehmenden Kräfte der Deglobalisierung.

Daher sollte es nicht überraschen, dass unter den Ausschussmitgliedern so viel Verwirrung herrscht.

Er fügte hinzu,

Totale Verwirrung ist eine angemessene Position. Wir wären jetzt in einer viel besseren Position, wenn die Fed eine größere Meinungsvielfalt in Bezug auf Inflation, endlose quantitative Lockerung und Positionen hätte, denen jedes Mitglied der Fed zustimmt und die alle seit Jahren falsch sind.