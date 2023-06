Der Silberpreis ist in den letzten Wochen stark unter Druck geraten, da die Anleger auf die schwachen Wachstumsdaten aus China reagieren. Das Metall fiel auf einen Tiefststand von 23,06 $ und liegt damit unter dem bisherigen Jahreshoch von 26,10 $. Gleichzeitig ist das Gold-Silber-Verhältnis auf 84 $ gestiegen.

Chinas Wirtschaftswachstum

Silber und andere Industriemetalle sind in diesem Monat aufgrund der anhaltenden Sorgen um die chinesische Wirtschaft zurückgegangen. Wie ich hier schrieb, haben die Analysten von Goldman Sachs beschlossen, ihre Schätzungen für die chinesische Wirtschaft zu senken.

Die Analysten der Bank glauben, dass die Wirtschaft in diesem Jahr um 5,4 % wachsen wird. Auch die politischen Entscheidungsträger des Landes gehen offenbar davon aus, dass sich die Wirtschaft langsamer als erwartet erholen wird. Am Dienstag beschloss die Peoples Bank of China (PBoC), die Zinssätze um etwa 15 Basispunkte zu senken.

Es gibt weitere Anzeichen dafür, dass die Wirtschaft ins Stocken gerät. So ist beispielsweise der Preis für Brent-Rohöl in diesem Jahr um etwa 10 % gesunken. Kupfer, das weithin als Barometer für die chinesische Wirtschaft angesehen wird, ist von seinem Höchststand in diesem Jahr um über 12 % gefallen.

Unterdessen zeigen die Daten, dass sich der Immobiliensektor noch nicht erholt hat. Studien von Goldman Sachs zufolge sind die Immobilienpreise im Mai in rund 70 Städten gesunken. Die Wohnungsbaubeginne liegen bei nur 40 % des Niveaus von 2020.

Der Silberpreis reagiert auf die chinesische Wirtschaft, weil das Land der größte Verbraucher der Welt ist. Wenn die Wirtschaft nicht gut läuft, neigen die Anleger daher zu der Annahme, dass die Nachfrage gering ist.

Der nächste wichtige Katalysator für den Silberpreis ist die bevorstehende Erklärung von Jerome Powell, dem Vorsitzenden der Fed. Er wird vor dem Kongress über den Zustand der amerikanischen Wirtschaft und die Entscheidung der Bank, die Zinsen unverändert zu lassen, sprechen. Silber reagiert auf die Maßnahmen der Fed, da es weithin als Edelmetall angesehen wird.

Silber-Preisprognose

Silber-Chart via TradingView

Auf dem Tages-Chart ist zu erkennen, dass der Silberpreis in den letzten Wochen zurückgegangen ist. Er ist vom bisherigen Jahreshoch von 26,12 $ auf aktuell 22,90 $ gesunken. Der Silberpreis hat auch die wichtige Unterstützung bei 24,56 $, dem höchsten Stand im Dezember, Januar und Februar, überschritten. Es hat sich ein “Break and Retest”-Muster gebildet, was in der Regel ein rückläufiges Zeichen ist.

Silber liegt weiterhin leicht unter den 25- und 50-Tage gleitenden Durchschnitten, während der Relative Strength Index (RSI) nach unten tendiert. Daher besteht die Wahrscheinlichkeit, dass der Silberpreis weiter fallen wird. Die rückläufige Tendenz wird sich bestätigen, wenn der Preis unter die Unterstützung bei 22,71 $ sinkt.