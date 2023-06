Berkeley Group Holdings PLC (LON: BKG) schloss am Mittwoch leicht im Minus, obwohl das Unternehmen für das Geschäftsjahr 2023 ein gesundes Wachstum des Vorsteuergewinns auf Jahresbasis meldete.

Warum tendiert die Berkeley-Aktie heute nach unten?

Die Aktionäre sind beunruhigt, weil das Management vor einem Umsatzrückgang von 20 % in diesem Jahr gewarnt hat, da höhere Zinsen und ein eher schwieriges regulatorisches Umfeld die Investitionen in den Wohnungsbau weiterhin einschränken.

Wenn die Bereitstellung von Wohnraum aufrechterhalten werden soll, muss das Planungssystem auf diese Herausforderungen reagieren, und das ordnungspolitische Umfeld muss als unmittelbare Priorität Sicherheit bieten.

Nichtsdestotrotz bekräftigte der High-End-Immobilienentwickler seine Gewinnprognose von 1,05 Mrd. £ (1,34 Mrd. $) für die Geschäftsjahre 2024 und 2025.

Berkeley sagte heute auch, dass es sich weiterhin verpflichtet, bis September 2025 jährlich 283 Mio. £ an die Aktionäre auszuschütten.

Berkeley meldet einen Gewinnanstieg von 10 % für das Gesamtjahr

Für das Geschäftsjahr 2023, das am 30. April endete, meldete die Berkeley Group Holdings PLC einen Gewinn vor Steuern in Höhe von 604 Mio. £ – eine Steigerung von 10 % gegenüber dem Vorjahr und eine Übertreffung der Konsensprognose um etwa 6,5 Mio. £.

Einschließlich der Joint Ventures lieferte das in London notierte Unternehmen in seinem letzten Geschäftsjahr 4.637 Wohnungen aus, was in etwa dem Vorjahreswert entspricht. Der Umsatz kletterte jedoch von 2,35 Mrd. £ auf 2,55 Mrd. £. In einer heutigen Pressemitteilung sagte der CEO Rob Perrins:

Wir sind gut aufgestellt, um weiter in unsere bestehenden Regenerationsstandorte zu investieren, werden aber mit neuen Investitionen zurückhaltend sein, bis die Voraussetzungen für Wachstum gegeben sind.

Zu den weiteren bemerkenswerten Zahlen des Jahresergebnisses gehört ein Anstieg des Nettoinventarwerts je Aktie um 2,8 % auf 31,01 £. An der Wall Street wird die britische Aktie im Konsens mit “overweight” bewertet und wird derzeit zu etwa dem gleichen Preis gehandelt, zu dem sie 2023 gestartet ist.