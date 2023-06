Der nigerianische Naira ist stark gefallen, was zu Vergleichen mit dem abgewerteten simbabwischen Dollar führte. Daten von TradingView zeigen, dass der USD/NGN-Wechselkurs auf 690 gestiegen ist und damit den höchsten jemals verzeichneten Stand erreicht hat. Zu Beginn des Jahres lag er bei etwa 420. Der Schwarzmarktkurs der nigerianischen Naira ist auf etwa 760 gestiegen.

Nigerianische Naira vs. USD

Der Absturz des nigerianischen Naira gewinnt an Fahrt

Copy link to section

Der nigerianische Naira hat in den letzten Jahren einen bemerkenswerten Absturz erlebt. Aus den Daten geht hervor, dass die Währung im Jahr 2008 mit 115 gehandelt wurde. Das bedeutet, dass der Peso in diesem Zeitraum mehr als 500 % an Wert verloren hat, was ihn zu einer der Währungen mit der schlechtesten Wertentwicklung weltweit macht.

Der Zusammenbruch des Peso hatte für die meisten Nigerianer reale Auswirkungen. Zum einen hat er den meisten Rentnern und Sparern das Geld aus der Tasche gezogen, da ihre Kaufkraft gesunken ist. Gleichzeitig hat er die Mittelschicht im Lande eliminiert.

Zum Beispiel verdienen erfahrene nigerianische Ärzte etwa 500.000 N pro Monat. Nach dem offiziellen Wechselkurs verdienen diese Ärzte umgerechnet 724 $. Im Jahr 2020, als der USD/NGN bei 350 notierte, verdienten dieselben Ärzte 1.430 $. Dies erklärt, warum viele nigerianische Fachkräfte überlegen, ins Ausland zu gehen.

Der Verfall der nigerianischen Naira hat einige Leute dazu veranlasst, sie mit dem Simbabwe-Dollar zu vergleichen, einer Währung, die vor einigen Jahren wertlos wurde. Die beiden Situationen sind jedoch nicht die gleichen. Der Absturz des Simbabwe-Dollars ist auf eine umfangreiche Gelddruckerei zurückzuführen, während der Absturz der nigerianischen Naira andere Gründe hat.

So stürzt die Naira beispielsweise wegen des mangelnden Vertrauens in die Wirtschaft ab. Außerdem importiert das Land wesentlich mehr als es exportiert. Was den Handel betrifft, so hat das Land stets sein Rohöl exportiert und teure Erdölprodukte importiert.

Nigerias Inflation steigt an

Copy link to section

Die jüngsten Nachrichten über den nigerianischen Naira waren die jüngsten Daten zur Verbraucherinflation. Nach Angaben der Statistikbehörde stieg die Gesamtinflation der Verbraucher im Mai auf 22,41%. Sie stieg im Monatsvergleich um 0,9%.

Die Situation wird sich in den kommenden Monaten weiter verschärfen, nachdem die neue Regierung die Treibstoffsubventionen abgeschafft hat. Mit steigenden Kraftstoffpreisen werden sich die Geschäftskosten weiter verschlimmern und die Inflation weiter anheizen.

Der nigerianische Naira wird nicht wie der wertlose Simbabwe-Dollar enden. Es ist jedoch schwer vorstellbar, wie die Währung in absehbarer Zeit wieder an Fahrt gewinnen soll. Zum einen werden viele Nigerianer, die den Wertverlust ihrer Naira miterlebt haben, wahrscheinlich in ausländische Währungen wie den US-Dollar oder das Pfund wechseln.

Ich vermute, dass die nigerianische Naira in den nächsten Monaten weiter fallen wird, da die Inflation ansteigt. Sollte dies der Fall sein, wird die nächste wichtige Marke bei 750 liegen.