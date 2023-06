USD/MXN: Peso wartet auf Entscheidung der mexikanischen Zentralbank

Die mexikanische Wirtschaft läuft auf Hochtouren, da das Land von seiner Nähe zu den Vereinigten Staaten profitiert. Infolgedessen ist der USD/MXN-Wechselkurs in diesem Jahr gefallen und befindet sich auf dem niedrigsten Stand seit April 2016. Gegenüber dem Höchststand während der Pandemie ist er um über 33 % gesunken.

Mexikos Wirtschaftswachstum

Die Welt erlebt derzeit große Veränderungen und Neuausrichtungen, da die Spannungen zwischen den beiden größten Volkswirtschaften der Welt zunehmen. Nach der Covid-19-Pandemie und dem Einmarsch Russlands in der Ukraine haben die meisten Unternehmen begonnen, ihre Lieferketten zu ändern.

Heute sind viele amerikanische Unternehmen aus drei Hauptgründen nach Mexiko umgezogen. Erstens liegt Mexiko extrem nah an den Vereinigten Staaten. Zweitens haben die beiden Länder ein Freihandelsabkommen geschlossen, was bedeutet, dass die meisten Einfuhren nicht besteuert werden.

Drittens sind die Kosten für eine Geschäftstätigkeit in Mexiko relativ niedriger als in den USA. Zwar sind die Löhne in Mexiko höher als in China, aber viele Unternehmen sparen Geld durch Automatisierung.

Jüngste Daten haben die Stärke der mexikanischen Wirtschaft gezeigt. So zeigten die am Dienstag veröffentlichten Zahlen, dass die Einzelhandelsumsätze des Landes im Monatsvergleich um 1,5 % und im Jahresvergleich um 3,8 % gestiegen sind. Dieser Anstieg lag über den Medianschätzungen von -0,3 % bzw. 2,5 %.

Für das USD/MXN-Währungspaar wird es in dieser Woche zwei wichtige Katalysatoren geben. Erstens wird Jerome Powell, der Vorsitzende der US-Notenbank, vor dem Kongress zur Rede gestellt werden. Er wird wahrscheinlich über den Zustand der Wirtschaft und die Maßnahmen, die die Bank ergreifen wird, sprechen.

Zweitens wird die mexikanische Zentralbank am Donnerstag tagen. Da die Inflation im Land nachlässt, ist es wahrscheinlich, dass die Bank beschließen wird, die Zinssätze unverändert bei 11,25 % zu belassen. Sollte dies der Fall sein, wäre dies der zweite Monat in Folge, in dem die Bank die Zinsen nicht erhöht.

USD/MXN Technische Analyse

USD/MXN-Chart via TradingView

Der USD/MXN-Wechselkurs hat in den letzten Monaten einen starken Abwärtstrend verzeichnet. Auf dem Wochenchart hat das Paar ein Kopf-Schulter-Muster gebildet. Vor kurzem bewegte es sich leicht unterhalb der Halslinie dieses Musters bei 17,35.

Gleichzeitig hat sich das Paar deutlich unter alle gleitenden Durchschnitte bewegt, während der Relative Strength Index (RSI) auf den überverkauften Bereich gesunken ist. Der Average Directional Index (ADX) ist auf 26 angestiegen, was auf einen starken Trend hindeutet. Daher wird das USD/MXN-Paar wahrscheinlich weiter fallen, während die Verkäufer die nächste wichtige Unterstützungsmarke bei 15 anvisieren.