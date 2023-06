Der USD/BRL-Wechselkurs ist nach der jüngsten Entscheidung der brasilianischen Zentralbank weiter gefallen. Er ist in den vergangenen 7 Wochen in Folge gefallen und befindet sich nun auf dem niedrigsten Stand seit dem 6. Juni 2022. Insgesamt ist der brasilianische Real vom Tiefststand in diesem Jahr um mehr als 13,9 % angestiegen.

Entscheidung der brasilianischen Zentralbank

Eine der wichtigsten Forex-Nachrichten in dieser Woche ist die Zinsentscheidung der brasilianischen Zentralbank. Darin beschloss die Bank, die Zinsen unverändert bei 13,75 % zu belassen, wo sie seit August letzten Jahres liegen. Vor August hatte die Zentralbank in ihrem Kampf gegen die Inflation die Zinsen von dem pandemischen Tiefstand von 2 % angehoben.

Die wichtigste Änderung in der Politik der Bank war die Erklärung, dass sie nicht zögern werde, die Zinsen in diesem Jahr erneut anzuheben, wenn die Inflation hartnäckig hoch bleibe. Gleichzeitig geht die Bank davon aus, dass sich die Wirtschaft des Landes im weiteren Verlauf des Jahres abschwächen wird. In der Erklärung hieß es:

„Ungeachtet des jüngsten Rückgangs der Gesamtverbraucherinflation rechnet der Ausschuss mit einem Anstieg der 12-Monats-Gesamtinflation in der zweiten Jahreshälfte”.

Das USD/BRL-Währungspaar gab daher nach, da die Erklärung der Bank stärker als von den meisten Analysten erwartet ausfiel. Vor der Sitzung waren viele von ihnen davon ausgegangen, dass die Bank bereits im August dieses Jahres Zinssenkungen ankündigen würde. Dennoch glauben einige Analysten, dass die Bank die Zinsen in diesem Jahr um etwa 50 Basispunkte senken wird.

Die brasilianische Wirtschaft sieht sich mit einigem Gegen- und Rückenwind konfrontiert. Wie ich hier geschrieben habe, sind beispielsweise die Preise für Sojabohnen und Mais in den letzten Monaten stark gefallen. Dies ist wichtig, da Brasilien einer der größten Exporteure dieser Agrarrohstoffe ist. Der wichtigste Rückenwind ist, dass die Nachfrage nach den Produkten des Landes nach wie vor hoch ist.

USD/BRL Technische Analyse

USD/BRL-Chart via TradingView

Auf dem Wochenchart ist zu erkennen, dass sich das USD/BRL-Paar in den letzten Monaten in einem starken Abwärtstrend befand. Es hat die wichtige Unterstützungsmarke bei 4,8853, dem Tiefststand im April, überschritten. Vor allem aber hat sich das Paar unter den 25- und 50-Wochen gleitenden Durchschnitten bewegt.

Daher vermute ich, dass sich der Abwärtstrend fortsetzen wird, während die Verkäufer das nächste wichtige Unterstützungsniveau bei 4,5926 anvisieren, dem Tiefststand vom 11. April. Dieser Kurs liegt etwa 4 % unter dem aktuellen Niveau.