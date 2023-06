Der USD/TRY-Wechselkurs bewegte sich seitwärts, da die Anleger auf einen Schwenk der türkischen Zentralbank warteten. Das Währungspaar notiert bei 23,54, wo es seit den Wahlen im letzten Monat, bei denen Erdogan wiedergewählt wurde, feststeckt. Insgesamt ist die türkische Lira in den letzten 12 Monaten um rund 36 % gefallen.

Entscheidung der türkischen Zentralbank

Die türkische Zentralbank verfolgte im Jahr 2022 einen unkonventionellen geldpolitischen Kurs, als die Inflation sprunghaft anstieg. Während andere Zentralbanken die Zinssätze anhoben, beschloss die Bank, sie zu senken. Infolgedessen stieg die Inflation auf fast 100 % an, während die türkische Lira auf ein Rekordtief stürzte.

In jüngster Zeit hat die türkische Regierung ihre Ausgaben erhöht, um Erdogans Wiederwahl zu unterstützen. Die Regierung hat die Löhne erhöht und riesige Projekte in Angriff genommen. Infolgedessen sind die Währungsreserven des Landes in den letzten Monaten weiter gesunken. Im Mai sanken die Nettoreserven auf minus 5,7 Mrd. $.

Daher werden sich die Händler auf die Sitzung der türkischen Zentralbank (CBRT) konzentrieren, die am Donnerstag abgeschlossen wird. Ökonomen gehen davon aus, dass die Bank nun, da Erdogan seine Wiederwahl gewonnen hat, eine Wende einleiten wird.

Laut einer Reuters-Umfrage erwarten alle Ökonomen, dass die Bank in dieser Sitzung die Zinsen anheben wird. Der Median schätzt, dass die Zinsen von derzeit 8,5 % auf 20 % steigen werden. Sollte dies der Fall sein, wäre dies die größte Zinserhöhung, die die Bank in der Neuzeit vorgenommen hat. Die Ökonomen gehen auch davon aus, dass die Bank in diesem Jahr weitere Zinserhöhungen vornehmen wird.

Eine Zinserhöhung wird von den USD/TRY-Anlegern wahrscheinlich begrüßt werden. Die Herausforderung besteht jedoch darin, dass eine Anhebung bedeutet, dass die Bank nicht unabhängig ist und vom Präsidenten als politisches Instrument eingesetzt wird. Außerdem ist es nicht das erste Mal, dass die Bank die Zinsen nach den Wahlen anhebt.

USD/TRY Technische Analyse

USD/TRY-Chart via TradingView

Auf der Tages-Chart ist zu erkennen, dass sich der USD/TRY-Kurs seit langem in einem starken Aufwärtstrend befindet. In jüngster Zeit bewegte sich das Paar in einer engen Spanne um sein Allzeithoch. Es hat sich eine Art Aufwärtsflagge gebildet, was normalerweise ein positives Zeichen ist. Das Paar bleibt über allen gleitenden Durchschnitten.

Daher besteht die Wahrscheinlichkeit, dass das USD/TRY-Paar einen Anstieg erlebt, selbst wenn die CBRT am Donnerstag eine Zinserhöhung ankündigt. In diesem Fall wird das Paar wahrscheinlich bis zur nächsten psychologischen Marke bei 24 ansteigen.