Der S&P/ASX 200 erlitt am Freitag einen heftigen Umschwung, als die Anleger auf die sinkenden Rohöl- und Rohstoffpreise reagierten. Nachdem der Index in dieser Woche bis auf 7.400 A$ kletterte, fiel er auf einen Tiefstand von 7.115 A$. Insgesamt ist der Index vom Jahreshöchststand um mehr als 6,4 % zurückgegangen.

Rezessionsrisiken bleiben bestehen

Der ASX 200-Index fiel, nachdem der Flash-EMI für das verarbeitende Gewerbe im Juni bei 48,6 lag. Dieser Anstieg war zwar besser als der geschätzte Medianwert von 48,1, bleibt aber unter 50, was darauf hindeutet, dass sich die verarbeitende Industrie in einem Schrumpfungsmodus befindet.

Unterdessen sind die Rohstoffpreise in den letzten Tagen weiter gesunken. Daten zeigen, dass West Texas Intermediate (WTI) am Donnerstag auf 68,70 $ fiel, während Brent-Rohöl auf 73,30 $ zurückging. Diese Leistung findet zu einer Zeit statt, in der sich die chinesische Wirtschaft verlangsamt. Analysten von Goldman Sachs und HSBC haben kürzlich ihre Wirtschaftsaussichten herabgestuft.

Die Preise für Rohöl und Erdgas sind für den ASX 200 wichtig, da viele Unternehmen mit Rohstoffen handeln. Dies erklärt, warum die Aktien vieler Öl- und Gasunternehmen am Freitag zurückgegangen sind.

Unterdessen gaben andere in Australien beliebte Metalle wie Eisenerz und Kupfer ebenfalls nach. Infolgedessen brachen Unternehmen wie Cyclone Metals, Macro Metals, Catalina Resources und Lodestar Minerals am Freitag um mehr als 20 % ein. Großkapitalisierte Unternehmen wie BHP Group, Fortescue, Rio Tinto und South32 gaben nach.

Der ASX 200 Index ist auch wegen der Maßnahmen der Reserve Bank of Australia (RBA) gefallen. In ihrer Entscheidung in diesem Monat hat die Bank die Zinssätze um 0,25 % erhöht und signalisiert, dass weitere Erhöhungen wahrscheinlich sind. Infolgedessen sind die Analysten besorgt über die steigende Wahrscheinlichkeit einer Rezession. In einem Vermerk sagte der Chefvolkswirt von AMP:

„Die RBA hat bereits genug getan, um die Wirtschaft zu bremsen und die Inflation wieder auf den Zielwert zu bringen, und wir sehen klare Anzeichen einer nachlassenden Nachfrage in Form sinkender realer Einzelhandelsumsätze, sinkender Baugenehmigungen, verlangsamter Wachstumspläne für Unternehmensinvestitionen und verlangsamtem BIP-Wachstum.“

Prognose für den S&P/ASX 200-Index

In meinem letzten Artikel über den ASX 200 Index habe ich einen Anstieg des Index vorhergesagt. Damals verwies ich auf das Muster des fallenden Keils, das sich bildete. In der Preisaktionsanalyse ist dieses Muster normalerweise ein positives Zeichen.

Der Anstieg erfolgte, wurde dann aber angesichts der zunehmenden Rezessionsrisiken schnell wieder rückgängig gemacht. Dies ist ein Zeichen dafür, dass es sich um einen “falschen” Kursdurchbruch handelte. Er ist auch unter den 25- und 50-Tage gleitenden Durchschnitt gefallen. Es ist daher wahrscheinlich, dass der Index weiter fallen wird, während die Verkäufer die nächste wichtige Unterstützung bei 7.000 $ anpeilen. Dieses Niveau deckt sich mit der Unterseite des fallenden Keilmusters.