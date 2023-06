Der argentinische Peso ist angesichts der anhaltenden Sorgen um das Land in den Abgrund gestürzt. Der USD/ARS-Wechselkurs befindet sich auf einem Rekordhoch von fast 260, was bedeutet, dass er im Jahr 2023 um über 43 % und in den letzten fünf Jahren um über 850 % gestiegen ist. Der GBP/ARS-Kurs ist auf 325 gestiegen, während der EUR/ARS-Kurs auf 275 gestiegen ist. Außerdem ist der BRL/ARS-Wechselkurs auf 53,35 gestiegen.

Entwicklung von USD/ARS, GBP/ARS, EUR/ARS, BRL/ARS in den letzten fünf Jahren

Argentiniens Wirtschaftskrise eskaliert

Der argentinische Peso gehört zu den Währungen, die sich 2023 am schlechtesten entwickelt haben. Er hat sich von anderen Schwellenländerwährungen wie dem mexikanischen Peso und dem brasilianischen Real, die sich in diesem Jahr stabil gehalten haben, abgekoppelt.

Der Zusammenbruch des argentinischen Peso hat erhebliche Auswirkungen auf die Wirtschaft. Die Mittelschicht hat sich verflüchtigt, während die Nachfrage nach ausländischen Währungen wie dem US-Dollar und dem britischen Pfund in den letzten Monaten sprunghaft angestiegen ist.

Gleichzeitig ist die argentinische Inflation in die Höhe geschnellt. Die jüngsten Daten zeigen, dass die Gesamtinflation der Verbraucher im Mai auf 114 % gestiegen ist, und Analysten glauben, dass sie in diesem Jahr auf über 150 % ansteigen könnte. Dies bedeutet, dass die Kaufkraft, selbst für die Wohlhabenden, stark gesunken ist.

Auch andere Branchen sind davon betroffen. Hersteller, die von importierten Rohstoffen abhängig sind, müssen mehr für ihre Waren bezahlen. Gleichzeitig ist die landwirtschaftliche Produktion in den letzten Monaten stark zurückgegangen.

Argentinien hat außerdem begonnen, wichtige Agrarrohstoffe zu importieren, was eine Ironie des Schicksals ist, da das Land zu den größten Produzenten der Welt gehört. Diese Importe sollen dazu beitragen, die Preise im Lande zu stabilisieren.

Kann der argentinische Peso gerettet werden?

Die Aussichten für den argentinischen Peso sind angesichts der anhaltenden Sorgen um die Wirtschaft düster. Die Nachfrage nach der Währung wird wahrscheinlich in absehbarer Zukunft schwach bleiben. Ich glaube, dass viele Menschen in Argentinien weiterhin in Fremdwährungen umsteigen werden, nachdem sie gesehen haben, wie sich ihr Vermögen verflüchtigt hat.

Außerdem stehen in Argentinien im Oktober dieses Jahres Wahlen an. In der Regel neigen die Währungen der Schwellenländer dazu, vor einer Wahl zu schwächeln. Es wird davon ausgegangen, dass eine Wahl einige interne Unsicherheiten mit sich bringt, die die Anleger zu vermeiden suchen.

Erschwerend kommt hinzu, dass die argentinische Zentralbank die Zinssätze kürzlich auf über 100 % angehoben hat. Höhere Zinssätze führen zu einer schwächeren Wirtschaft, da sie die Liquidität abziehen.

Daher glaube ich, dass das USD/ARS-Währungspaar in den kommenden Monaten weiter steigen wird, da die Nachfrage nach dem argentinischen Peso schwindet. Dieser Aufwärtstrend könnte den Kurs auf 300 steigen lassen.