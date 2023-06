Bankaktien stehen heute Morgen im Mittelpunkt, nachdem die US-Notenbank bestätigt hat, dass sie gut aufgestellt sind, um eine schwere Rezession zu überstehen.

Experte reagiert auf die Ergebnisse des jährlichen Stresstests der Fed

In ihrem jährlichen Stresstest wurden 23 US-Banken auf eine hypothetische globale Rezession mit einem 40%igen Einbruch bei Gewerbeimmobilien, einem starken Anstieg der Arbeitslosigkeit auf 10 % und einem 38%igen Rückgang der Immobilienpreise geprüft.

Wie die Zentralbank mitteilte, haben alle diese Banken die jährliche Prüfung bestanden.

In ihrer Pressemitteilung erklärte die Fed, dass diese Banken ihre Mindestkapitalausstattung beibehalten und trotz prognostizierter Verluste in Höhe von 541 Mrd. $ weiterhin Kredite an Verbraucher und Unternehmen vergeben werden. Laut Stephen Biggar von Argus Research:

Dies ist ein Sprungbrett für andere Anforderungen, [einschließlich] Basel III Endgame-Anforderungen, die wahrscheinlich die Kapitalquoten nach oben treiben werden, und strengere nachteilige Szenarien im nächsten Jahr. Viele dieser Banken haben also noch einen harten Weg vor sich.

Sind US-Bankaktien hier eine Überlegung wert?

Nach dem Zusammenbruch namhafter Banken wie der Silicon Valley Bank, der Signature Bank und der First Republic Bank im Jahr 2023 werden die Banken verstärkt unter die Lupe genommen.

Es ist jedoch bemerkenswert, dass kleinere Banken nicht dem jährlichen Stresstest der Fed unterzogen werden. In der CNBC-Sendung „Worldwide Exchange“ fügte Stephen Biggar hinzu:

Ich denke, dass man bei den größten globalen Banken, wie JPMorgan, Bank of America und Morgan Stanley, sicherer ist. Sie sind aus der Perspektive des Kapitalpolsters viel sicherer. Die Bewertungen sind recht überzeugend.

Er äußerte sich auch optimistisch zu den regionalen Großbanken, darunter PNC Financial, U.S. Bancorp und Truist Financial. “XLF” – der Financial Select Sector SPDR Fund – liegt derzeit im Jahresverlauf rund 3 % im Minus.