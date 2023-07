Die türkische Lira rutschte am Freitag weiter ab, als die Erdogan-Regierung die Steuern erhöhte, um ihre Bemühungen zur Erdbebenbeseitigung zu finanzieren. Der Wechselkurs von Pfund zu Lira (GBP/TRY) stieg auf 33,25, während der USD/TRY-Kurs auf 26,08 kletterte.

Die Türkei erhöht die Steuern

Die Türkei hat mit starkem Gegenwind zu kämpfen. Die Inflation bleibt trotz der Abkühlung im Juni auf einem hohen Niveau. Die in dieser Woche veröffentlichten Daten zeigten, dass die Gesamtinflationsrate im Monatsvergleich um 3,92 % gestiegen ist und damit höher als die mittlere Schätzung von 4,4 %.

Die Inflation stieg im Monatsverlauf um 38,21 % und lag damit ebenfalls unter den zuvor erwarteten 39,47 %. Die Inflation ist in den letzten acht Monaten in Folge gesunken.

Allerdings könnte sich die Situation bald ändern, da der Abschwung der türkischen Lira andauert. Insgesamt ist die Lira in diesem Jahr um fast 40 % abgestürzt, was es für Importeure teuer macht. Nachdem Erdogan die letzten Parlamentswahlen gewonnen hatte, setzte die Währung ihren freien Fall fort.

Die Inflation könnte sich auch verschlimmern, nachdem die Türkei beschlossen hat, die Steuern zu erhöhen, da sie nach Mitteln für den Wiederaufbau nach dem Erdbeben sucht. Die Mehrwertsteuer wurde von zuvor 18 % auf 20 % angehoben. Außerdem wird die Mehrwertsteuer auf Grundnahrungsmittel und Textilien auf 10 % erhöht.

Auch wenn die Steuererhöhung um 2 % gering erscheint, könnten ihre Auswirkungen auf die Verbraucherausgaben und die Inflation verheerend sein. Die Steuererhöhung ist auch bemerkenswert, weil sie einige Monate nach der Erhöhung der Löhne im öffentlichen Dienst durch Erdogan erfolgt.

Die Regierung kündigte eine 55%ige Erhöhung der Löhne an, was ebenfalls zu einem stärkeren Preisdruck führen könnte. Die Löhne im öffentlichen Dienst stiegen um 30 %. All dies könnte zu einer weiteren Abschwächung der türkischen Lira in den kommenden Monaten führen.

GBP/TRY-Prognose

GBP/TRY-Chart via TradingView

Das Tages-Chart zeigt, dass der GBP/TRY-Wechselkurs in den letzten Monaten einen starken Aufwärtstrend verzeichnete. Er ist in den letzten drei Tagen in Folge gestiegen. Das Währungspaar hat sich über den 25- und 50-Tage gleitenden Durchschnitten bewegt, während der Relative Strength Index (RSI) in den überkauften Bereich gerutscht ist.

Daher wird das Paar wahrscheinlich weiter steigen, während Käufer die nächste wichtige Widerstandsmarke bei 35 anvisieren. Eine Bewegung unter die wichtige Unterstützung bei 30 würde diese optimistische Einschätzung entkräften.