Steigende U-6, Teilzeitstellen und Abwärtskorrekturen stellen die Stärke des Arbeitsmarktes in Frage

Der jüngste Bericht über die Beschäftigungslage des US-Büros für Arbeitskräftestatistiken (BLS) zeigt, dass die Beschäftigtenzahlen außerhalb der Landwirtschaft (NFP) im Juni um 209.000 gestiegen sind, während die Beschäftigungsquote auf 3,6 % gesunken ist.

Die NFP-Zahl blieb hinter den Branchenerwartungen von 224.000 bis 230.000 zurück.

Laut einem früheren Artikel, in dem ZeroHedge zitiert wurde, ist dies das erste Mal seit 15 Monaten, dass die tatsächliche Zahl unter die Konsenserwartung liegt.

Die Underperformance kam trotz des gestern gemeldeten Anstiegs der privaten Beschäftigungszahlen von ADP zustande.

Könnte dies ein Signal dafür sein, dass sich die Lage auf dem Arbeitsmarkt verschlechtert?

Seit März 2022 bewegt sich die Arbeitslosenquote weiterhin zwischen einem historischen Tief von 3,4 % und 3,7 %.

Berichtsstruktur

Der Beschäftigungslagebericht veröffentlicht Daten aus zwei Umfragen.

Die eine ist die Betriebsbefragung (bekannt für die NFP-Zahlen) und die andere ist die Haushaltsbefragung, die den Beschäftigungsgrad angibt.

Wie im Artikel vom letzten Monat besprochen, bezieht sich Beschäftigung auf Folgendes:

… Personen (ab 16 Jahren), die in der Woche, in der die Umfrage durchgeführt wurde, 1 Stunde oder mehr gearbeitet haben. Dies kann in einer Berufsorganisation, im eigenen Unternehmen oder auf einem Bauernhof geschehen. Bei einem Familienunternehmen werden auch unbezahlte Arbeitnehmer einbezogen, wenn diese mehr als 15 Stunden in der Woche arbeiten. Zu den Beschäftigungsverhältnissen zählen auch Arbeitnehmer, die aus verschiedenen Gründen vorübergehend von der Arbeit abwesend waren, darunter Urlaub, Krankheit, persönliche Probleme und eine Vielzahl anderer Gründe. Der entscheidende Punkt ist, dass bei der Zusammenrechnung der Beschäftigungszahl jeder Arbeitnehmer nur einmal gezählt wird, auch wenn er in mehreren Berufen tätig ist.

Allerdings verwendet die NFP eine andere Methodik und zählt alle Mitarbeiter, außer Landarbeitern, ist jedoch anfällig für Doppelzählungen.

Mike Shedlock, ein bekannter Wirtschaftsblogger und registrierter Anlageberater, bemerkte:

Durch diese Verzerrungen wird die Arbeitslosenquote künstlich gesenkt, die Vollzeitbeschäftigung künstlich erhöht und die Zahl der Arbeitsplätze auf der Lohnliste jeden Monat künstlich gesteigert.

Beschäftigtenzahlen außerhalb der Landwirtschaft

Wie oben erwähnt, stiegen die NFPs um 209.000, wobei die größten Zuwächse in den Bereichen Regierung (60.000), Gesundheitswesen (41.000), Sozialhilfe (24.000) und Baugewerbe (23.000) zu verzeichnen waren.

Dies lag deutlich unter dem bisherigen Halbjahresdurchschnitt von 278.000 pro Monat im Jahr 2023 und ist ein deutlicher Rückgang gegenüber dem Durchschnitt von 399.000 pro Monat im Jahr 2022.

Allerdings sind die Einstellungen der Regierung in diesem Jahr explodiert und liegen im Jahr 2023 bei durchschnittlich 63.000 pro Monat, was fast dem Dreifachen des Durchschnitts von 23.000 im Jahr 2022 entspricht.

Dies ist ein Hinweis darauf, dass die Zahl der Neueinstellungen in anderen Sektoren im Durchschnitt drastisch zurückgegangen ist, während die Stellen im öffentlichen Dienst diesen Rückgang teilweise ausgleichen.

Bei den Beschäftigten im Gesundheitswesen verzeichneten Zahnärzte entgegen dem Monatstrend einen Rückgang von 7.000 Stellen.

Der Bausektor zeigte eine starke Leistung und verzeichnete im Jahr 2023 durchschnittlich 15.000 Neueinstellungen pro Monat, gegenüber 22.000 im Jahr 2022.

Stundenlohn

Die Stundenlöhne verzeichneten weiterhin ein starkes Wachstum von 0,4 % gegenüber dem Vormonat, verglichen mit einer Schätzung von 0,3 %.

Auf Jahresbasis entspricht dies einem Anstieg von 4,4 %, was viel zu hoch ist, um die Inflation auf 2 % zu senken.

Dies würde darauf hindeuten, dass die US-Notenbank ihre Geldpolitik weiter verschärfen muss, auch wenn die NFPs hinter den Markterwartungen zurückbleiben.

Das CME FedWatch Tool, das nach der gestrigen Veröffentlichung des Berichts über die Anträge auf Arbeitslosenunterstützung bei 92,4 % für eine Anhebung um 25 Basispunkte stand, wurde zum Zeitpunkt der Erstellung dieses Berichts sogar auf 94,9 % angehoben.

Die durchschnittliche Wochenarbeitszeit stieg im Juni um 0,1 Stunden auf 34,4 Stunden.

NFP-Revisionen

Trotz der moderaten Underperformance der NFP-Zahlen im Juni kam der tatsächliche Rückgang durch die Revisionen zustande.

Der NFP vom April wurde deutlich nach unten korrigiert, von 294.000 auf 217.000 bzw. um 77.000.

Auch die Mai-Zahlen, die alle überraschten, wurden um 33.000 auf 306.000 nach unten korrigiert.

So liegen die Korrekturen für April und Mai zusammen 110.000 unter den vorherigen Berichten, während die Juni-Zahlen 15.000 unter den Konsenserwartungen lagen.

Haushaltsbefragung – Beschäftigung

Das Beschäftigungsniveau stieg um 273.000 von 160.721.000 im Mai 2023 auf 160.994.000 im Juni 2023.

Die Erwerbsbeteiligung blieb den vierten Monat in Folge konstant bei 62,6 %.

Teilzeitarbeit

Die Zahl der Arbeitnehmer, die als „Teilzeitbeschäftigte aus wirtschaftlichen Gründen“ eingestuft wurden, stieg im Juni um 452.000 auf 4,2 Millionen.

Hierbei handelt es sich um Arbeitnehmer, die eine Vollzeitbeschäftigung vorziehen würden, diese aber nicht bekommen könnten, entweder weil ihre Arbeitszeit reduziert wurde oder sie keine Vollzeitbeschäftigung finden konnten.

Auf jede dieser Kategorien entfielen 308.000 bzw. 124.000 Arbeitsplätze.

Dies ist ein besorgniserregendes Zeichen und weist darauf hin, dass der Arbeitsmarkt zumindest in einigen Fällen nicht in der Lage ist, die Arbeitsnachfrage zu decken.

„Teilzeit aus nichtwirtschaftlichen Gründen“ ging um 597.000 zurück.

Dabei handelt es sich um Arbeitnehmer, die aufgrund persönlicher Probleme wie der Kinderbetreuung einen Teilzeitjob annehmen mussten.

Gegenüberstellung von NFP und Beschäftigung

Quelle: BLS, FRED

Laut BLS,

Statistisch signifikant ist in der Betriebsbefragung eine Beschäftigungsveränderung über den Monat von etwa 130.000.

Wir wissen jedoch, dass die NFP unter Doppelzählungen leiden kann, was zu Unsicherheit in Bezug auf die Arbeitsmarktstärke führen kann.

Andererseits war das Beschäftigungsniveau der Haushaltsbefragung anhaltend volatil und entwickelte sich in einigen Fällen in die entgegengesetzte Richtung zur Veränderung der NFPs, was die Unsicherheit noch verstärkte.

Hier,

… die Schwelle für eine statistisch signifikante Veränderung in der Haushaltsbefragung liegt bei etwa 600.000.

Shedlock kommentierte den BLS-Bericht als Ganzes, insbesondere angesichts der drastischen Überarbeitungen in der jüngsten Vergangenheit, und fügte hinzu:

… wir können nicht mit voller Überzeugung behaupten, dass diese Berichte ein genaues Bild von Arbeitsplätzen oder Beschäftigung vermitteln.

Abschließende Gedanken

In diesem Monat scheinen die Zahlen nicht besonders bemerkenswert zu sein, obwohl sie die Markterwartungen in gewissem Maße unterschritten haben.

Die durchschnittlichen Stundenlöhne sind erhöht und legen nahe, dass die Fed ihre Zinserhöhungen fortsetzen sollte.

Mike Maharrey, Chefredakteur von SchiffGold, bemerkte jedoch:

… und bei vielen dieser Jobs handelt es sich wiederum um Zweitjobs, Drittjobs oder Teilzeitjobs, bei denen versucht wird, mit den ständig steigenden Kosten für alles klarzukommen.

Darüber hinaus endete ein von der US-Notenbank am 23. Juni 2023 veröffentlichter FEDS-Notenartikel mit einem alarmierenden Hinweis,

Da der Anteil der in Schwierigkeiten geratenen Unternehmen derzeit bei rund 37 % liegt, deuten unsere Schätzungen darauf hin, dass die jüngste Straffung der Politik wahrscheinlich stärkere Auswirkungen auf Investitionen, Beschäftigung und Gesamtaktivität als in den meisten Straffungsphasen seit den späten 1970er Jahren haben wird.

Kann die Fed in Anbetracht der wirtschaftlichen Verheerungen der 1970er Jahre und des Zustands der US-Unternehmen von heute die Zinserhöhungen fortsetzen, vor allem angesichts der Ungewissheit über die geldpolitischen Verzögerungen?

Während die Arbeitslosigkeit (U-3) von 3,7 % auf 3,6 % zurückging, stieg die U-6, ein wesentlich umfassenderes Maß, von 6,7 % auf 6,9 %.

U-6 berücksichtigt alle Arbeitnehmer in der Wirtschaft, die aktiv nach Arbeit suchen, aber arbeitslos bleiben.

Auch hier könnte der Rückgang der Erwerbsbevölkerung aufgrund der Massenabgänge seit der Pandemie zu einer anhaltenden Unterschätzung der U-6-Messung führen.