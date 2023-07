Der Simbabwe-Dollar hat in den letzten Wochen gegenüber dem US-Dollar an Wert gewonnen, während die Anleger auf die bevorstehenden Parlamentswahlen warten. Der USD zu ZWL fiel auf 5,425 und damit auf den niedrigsten Stand seit dem 13. Juni dieses Jahres. Im Juni hatte er einen Höchststand von über 7.143 erreicht.

Wahlen in Simbabwe stehen bevor

Der simbabwische Dollar gehört zu den Währungen, die sich in diesem Jahr am schlechtesten entwickelt haben. Er ist um fast 100 % eingebrochen, da sich die Sorgen um die Wirtschaft verschlimmerten. Zum einen sind die Preise für einige der wichtigsten Exportgüter in diesem Jahr gesunken.

Gleichzeitig haben sich viele Menschen in Simbabwe in die Sicherheit des US-Dollars geflüchtet, nachdem die Kaufkraft des ZWL drastisch fiel. Infolgedessen stand die Landeswährung unter starkem Verkaufsdruck, während sich die Dollarknappheit verschärfte.

Der nächste wichtige Katalysator für den Simbabwe-Dollar wird die bevorstehende Wahl sein, die für den 23. August angesetzt ist. Emmerson Mnangagwa, der Amtsinhaber, tritt gegen zehn andere Kandidaten an.

Er tritt für die Regierungspartei ZANU PF an. Der langjährige Oppositionsführer Nelson Chamisa ist sein größter Gegner. Er hat bei der letzten Wahl 2018 44 % der Stimmen erhalten und hofft nun, dass die sich verschlechternde Wirtschaftslage mehr junge Menschen dazu bewegen wird, ihn zu wählen.

Derzeit gibt es keine verlässlichen Umfragedaten, aber die meisten Analysten gehen davon aus, dass es ein enger Kampf sein wird. Viele junge Menschen könnten sich für Chamisa entscheiden, da es der Wirtschaft schlecht geht. Der Simbabwe-Dollar wird langsam wertlos, und Stromausfälle sind an der Tagesordnung.

Aussichten für den Simbabwe-Dollar

USD zu ZIM-Dollar

Der Simbabwe-Dollar ist in den letzten Jahren unter Druck geraten, da die Nachfrage nach der Währung nachgelassen hat. Die Währung hat sich sogar abgeschwächt, während der Aktienmarkt in Harare in diesem Jahr eine der besten Performances verzeichnet. Sein Hauptindex ist in diesem Jahr um über 800 % gestiegen und hat damit den MSCI-Weltindex übertroffen.

Die robuste Performance des Marktes hat keine ausländischen Investoren angezogen, die sich vor der Währungsabwertung, den Devisenkontrollen und der geringen Liquidität fürchten.

Ich bin der Meinung, dass die derzeitige Stärke des Simbabwe-Dollars nicht von Dauer sein wird, insbesondere angesichts der bevorstehenden Wahlen. Zwar könnte sich die Währung im Falle eines Wahlsiegs der Opposition erholen, doch werden diese Gewinne nur von kurzer Dauer sein, da es nicht einfach ist, die Wirtschaft wieder in Gang zu bringen.

Die Inflation in Simbabwe liegt nach wie vor im dreistelligen Bereich, und die Gesamtarbeitslosenquote ist auf über 20 % angestiegen. Die tatsächliche Zahl, einschließlich der Unterbeschäftigung, ist alarmierend höher als die offiziellen Zahlen.

Daher vermute ich, dass der simbabwische Dollar im Vorfeld der bevorstehenden Wahlen seinen Abwärtstrend fortsetzen wird, da die Kapitalflucht zunimmt. Sollte dies der Fall sein, wird der USD gegenüber dem ZWL wahrscheinlich wieder den bisherigen Jahreshöchststand von 7,143 erreichen.