Standard Chartered: Bitcoin könnte dieses Jahr 50.000 $ erreichen

Standard Chartered, ein globaler Finanzriese, sagt, dass der Preis von Bitcoin (BTC) in diesem Jahr auf 50.000 $ steigen könnte. Darüber hinaus gehen Analysten der Bank davon aus, dass der Wert der Top-Kryptowährung 2024 auf 120.000 $ steigen könnte.

In einer Notiz, die die Bank am Montag veröffentlichte, wie von Reuters berichtet, heißt es auch, dass die potenziellen Blockbuster-Gewinne zum Horten großer Mengen an Coins durch Miner führen könnten.

Standard Chartered veröffentlichte im April eine BTC-Preisprognose, in der seine Analysten einen möglichen Anstieg auf 100.000 $ bis Ende 2024 prognostizierten. Eine der wichtigsten Grundlagen für diese Prognose war, dass der Markt ein Ende des Kryptowinters sieht.

Geoff Kendrick, einer der führenden Devisenanalysten der Bank, ist der Ansicht, dass die Prognose nun ein Aufwärtspotenzial von 20 % hat. Der Analyst merkt an, dass eine steigende Rentabilität zu geringeren Verkäufen führt, da die Miner ihre Mittelzuflüsse aufrechterhalten. Ein geringeres Nettoangebot könnte einen weiteren Kursausbruch katalysieren, da mehr Menschen Bitcoin kaufen.

Bitcoin-Preis inmitten weltweiter Akzeptanz

Die Bitcoin-Preisprognose der Bank erfolgt zu einem Zeitpunkt, an dem die führende Kryptowährung weiterhin um die 30.000 $ schwankt. Die Aussichten für BTC waren in den letzten Wochen positiv, insbesondere angesichts der optimistischen Stimmung am Markt, nachdem der Vermögensverwaltungsgigant BlackRock einen Spot-Bitcoin-ETF beantragt hatte.

Auch die Äußerungen von Larry Fink, dem CEO des Unternehmens, dass die Kryptowährung nun ein internationaler Vermögenswert und digitales Gold sei, beflügelte die Haussiers. Hinzu kommt die wachsende Akzeptanz von BTC bei institutionellen Anlegern. Während die Bestände von MicroStrategy mit 150.000 BTC die größten eines börsennotierten Unternehmens sind, zeigen Daten, dass immer mehr Institutionen in die Kryptowährung investieren.

So hat Invezz kürzlich darauf hingewiesen, dass das Angebot an den Börsen im Zuge der Käufe institutioneller Anleger zurückgeht.