Der Aktienkurs von Yes Bank (NSE: YESBANK) hat sich in den letzten Monaten stark erholt, da die Anleger den Kursrückgang genutzt haben. Die Aktie sprang diese Woche auf 18 ₹ und damit auf den höchsten Stand seit dem 3. März dieses Jahres. Insgesamt ist die Aktie der indischen Mid-Cap-Bank vom Tiefststand in diesem Jahr um mehr als 20 % gestiegen.

Turnaround der Yes Bank setzt sich fort

Nachdem das Unternehmen im Jahr 2020 kurz vor dem Zusammenbruch stand, hat die Yes Bank eine Turnaround-Strategie umgesetzt. Die Bank hat ihre hochgiftigsten Schulden an JC Flowers, ein führendes Private-Equity-Unternehmen, verkauft.

Außerdem beschaffte die Yes Bank zusätzliches Kapital von Carlyle Group und Advent, zwei der größten Private-Equity-Unternehmen. Die beiden PE-Unternehmen gehören mittlerweile zu den größten Anteilseignern der Bank.

Die Turnaround-Strategie wurde letzten Monat fortgesetzt, als die Yes Bank ankündigte, dass sie durch den Verkauf von Schuldtiteln 305 Mio. $ aufbringen werde. Das Unternehmen hofft, diese Mittel zur Stärkung seiner Bilanz und zur Fortsetzung seines Wachstums zu verwenden.

Die Turnaround-Strategie der Yes Bank wird noch eine Weile dauern, wie die jüngsten Ergebnisse zeigen. Aus dem Bericht geht hervor, dass der Nettogewinn der Yes Bank im letzten Quartal von 3.674.600.000 ₹ auf 2.024.000.000 ₹ gesunken ist. Das Unternehmen führte das schwache Ergebnis auf höhere Kreditrückstellungen zurück.

Analysten und Investoren sind hinsichtlich großer indischer Banken optimistischer als gegenüber Small-Cap-Instituten wie der Yes Bank. Dies erklärt, warum die Yes Bank schlechter abgeschnitten hat als ihre großen Bankkollegen wie ICICI, HDFC und State Bank of India (SBI).

Yes Bank-Aktien im Vergleich zu Großbanken

Die Yes Bank wird am 20. Juli ihre neuesten Ergebnisse veröffentlichen. Davor wird der Fokus auf amerikanischen Banken wie JP Morgan, Citigroup und Wells Fargo liegen.

Yes Bank-Aktienkursprognose

Yes Bank-Chart via TradingView

Das Tages-Chart zeigt, dass der Aktienkurs der Yes Bank in den letzten Monaten einen starken Aufwärtstrend erlebt hat. Er ist vom Tiefststand in diesem Jahr um mehr als 20 % gestiegen. Die Aktie hat einen aufsteigenden Channel gebildet, der in Grün dargestellt ist.

Die Aktie hat sich über die 25- und 50-Tage gleitenden Durchschnitte bewegt. Sie hat sich auch an die Oberseite des in grün dargestellten aufsteigenden Channels bewegt. Der MACD befindet sich seit Februar dieses Jahres in einem starken Aufwärtstrend.

Daher wird die Aktie wahrscheinlich weiter steigen, während die Käufer das wichtige Widerstandsniveau bei 18,50 ₹ anvisieren, dem höchsten Punkt im März. Das alternative Szenario sieht vor, dass die Aktie bei 16 ₹ auf die untere Seite des Channels sinkt.