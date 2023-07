Der USD/JPY-Wechselkurs steht auf dem Weg zum schlechtesten Wochenergebnis seit Januar, da der US-Dollar-Index (DXY) weiter sinkt. Das Währungspaar hat in den letzten sechs Tagen in Folge nachgegeben und handelt nun auf dem niedrigsten Stand seit dem 24. Mai. Insgesamt ist das Paar um mehr als 4,5 % von seinem Höchststand in diesem Jahr gefallen.

Der DXY-Index rutscht ab

Copy link to section

Der USD/JPY-Kurs gab nach einer Reihe schwacher Wirtschaftszahlen aus den USA weiter nach. Am Freitag zeigten die Wirtschaftszahlen, dass sich der Arbeitsmarkt abschwächte. Die Wirtschaft hat im Laufe des Monats über 209.000 Arbeitsplätze geschaffen, weniger als die mittlere Schätzung von 230.000.

Aus einem weiteren am Mittwoch veröffentlichten Bericht geht hervor, dass die Inflation im Lande rückläufig ist. Der Gesamt-Verbraucherpreisindex (VPI) sank von 4,1 % im Mai auf 3 % im Juni. Wenn sich dieser Trend fortsetzt, bedeutet dies, dass der Gesamt-VPI in den kommenden Monaten auf das Ziel der Fed von 2 % sinken wird.

Das Risiko für die Fed besteht darin, dass die US-Inflation Anfang des Jahres unter Null sinken könnte. In einem solchen Fall würde die Bank wahrscheinlich einige der jüngsten Zinserhöhungen rückgängig machen, um die Inflation anzukurbeln und das Wirtschaftswachstum zu steigern.

Die meisten Analysten erwarten nun, dass die Fed die Zinsen in diesem Monat um 0,25 % anheben wird, gefolgt von einer längeren Zinspause.

Mit Blick auf die Zukunft werden die Zinsentscheidungen der BoJ und der Fed in diesem Monat der nächste wichtige Katalysator für den USD/JPY-Kurs sein. Die Fed wird ihre Sitzung am 26. Juli abschließen, gefolgt von der Sitzung der BoJ am 28. Juli.

Ich gehe davon aus, dass die BoJ die Zinssätze unverändert lassen und eine lockere Haltung beibehalten wird, da auch die Inflation im Lande zurückgeht. In einer Notiz sagten die Analysten von ING:

Kurz gesagt, diese USD/JPY-Bewegung scheint also vom privaten und nicht vom öffentlichen Sektor getrieben zu sein (d.h. keine Intervention), und ein Wert von etwa 138,25 scheint ein kurzfristiges Ziel für USD/JPY zu sein.

USD/JPY-Prognose

Copy link to section

USD/JPY-Chart via TradingView

Der USD/JPY-Wechselkurs befand sich in den letzten Wochen in einem starken Abwärtstrend. Er hat sich unter den grün dargestellten aufsteigenden Channel bewegt. Außerdem ist er unter den 25- und 50-Tage gleitenden Durchschnitten gesunken.

Vor allem aber hat das Währungspaar die wichtige Unterstützungsmarke bei 137,80, dem Höchststand vom 8. März, erneut getestet. Der Relative Strength Index (RSI) hat sich dem überverkauften Bereich genähert. Daher vermute ich, dass sich der Ausverkauf abschwächen und die untere Seite des Channels erneut testen wird.