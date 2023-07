USD/MXN: Peso tut etwas, was er seit Jahrzehnten nicht mehr getan hat

Der mexikanische Peso hat in diesem Jahr weiter geglänzt und sein großes Comeback fortgesetzt. Der USD/MXN-Kurs ist auf den niedrigsten Stand seit 2015 gefallen, d. h. er ist von seinem Höchststand im Jahr 2020 um über 30 % gesunken. Am wichtigsten ist jedoch, dass der Peso in den letzten sieben Monaten zum ersten Mal seit Jahrzehnten in Folge gestiegen ist.

Rallye des mexikanischen Peso geht weiter

Der mexikanische Peso war in diesem Jahr eine der Währungen mit der besten Wertentwicklung. Diese Stärke setzte sich in diesem Monat fort, nachdem die USA schwache Arbeitsmarkt- und Inflationsdaten veröffentlicht hatten. Am Freitag zeigten die Daten, dass die US-Wirtschaft im Juni 209.000 neue Arbeitsplätze geschaffen hat, was unter der mittleren Schätzung von 230.000 liegt.

Der Beschäftigungsbericht zeigte, dass der Arbeitsmarkt zwar stark ist, aber in den letzten Monaten eine Abschwächung erfahren hat. Ein weiterer Bericht zeigte, dass der US-Verbraucherpreisindex (VPI) im vergangenen Monat weiter gesunken ist.

Der Gesamtverbraucherpreisindex sank auf 3 %, während der Kernverbraucherpreisindex, der die volatilen Lebensmittel und Energieprodukte ausschließt, auf 4,8 % fiel. Meine Modellierung zeigt daher, dass sich die Hauptinflation bis Dezember auf das Ziel der Fed von 2 % zubewegen wird. All diese Zahlen haben dazu beigetragen, dass der US-Dollar-Index (DXY) unter die 100 $-Marke gefallen ist.

Das USD/MXN-Währungspaar ist auch wegen der Maßnahmen der mexikanischen Zentralbank abgestürzt. Die mexikanische Zentralbank hat in den letzten Monaten eine sehr restriktive Haltung eingenommen. Sie begann im Juni 2021 mit einer Zinserhöhung um 0,25 %.

Seitdem hat die Bank die Zinsen von 4,25 % auf derzeit 11,25 % angehoben. In den letzten drei Monaten hat sie die Zinssätze unverändert gelassen, und Analysten gehen davon aus, dass die Bank noch in diesem Jahr mit Zinssenkungen beginnen wird.

Der starke mexikanische Peso hat dazu beigetragen, die Inflation im Lande zu dämpfen. Die letzte Woche veröffentlichten Daten zeigen, dass die Gesamtinflation im Juni auf 5 % gesunken ist.

USD/MXN-Prognose

USD/MXN-Chart via TradingView

Das Monats-Chart zeigt, dass sich der USD/MXN-Wechselkurs seit 2020 im freien Fall befindet. In den letzten sieben Monaten ist er durchweg gefallen. Im Juni bewegte sich das Paar unter die wichtige Unterstützungsmarke bei 17,44, dem Tiefststand vom 3. Juli.

Der USD/MXN-Kurs hat sich unter den 50- und 100-Tage gleitenden Durchschnitten bewegt, während der Relative Strength Index (RSI) nach unten gedriftet ist. Der Weg des geringsten Widerstands für dieses Währungspaar ist daher abwärts gerichtet, wobei die nächste wichtige Marke bei 16 liegt.