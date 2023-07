Künstliche Intelligenz war ein echter Segen für den S&P 500, der seit Jahresbeginn um rund 18 % gestiegen ist. Dennoch sind viele der Meinung, dass die aufstrebende Technologie erst in den Kinderschuhen steckt.

Experte teilt seine Meinung zu AI

Reid Hoffman – der Mitbegründer von Inflection AI erwartet, dass sich die Auswirkungen des maschinellen Lernens und der Verarbeitung natürlicher Sprache letztendlich auf alle Sektoren und Industrien ausbreiten werden. In einem aktuellen Interview mit CNBC sagte er:

KI ist die neue industrielle Revolution, die kognitive Revolution. Die gute Nachricht ist, dass KI Teil der Lösung sein kann. Was wir uns wünschen sollten, ist, dass die KI jedem bei allem hilft, was er tut.

Künstliche Intelligenz ist bereits ein 200 Mrd. $-Markt. Laut Statista wird es sich jedoch bis zum Ende des Jahrzehnts verzehnfachen und auf fast 2 Bio. $ steigen.

Es ist denkbar, dass die zunehmende Fokussierung und das daraus resultierende schnelle Wachstum der KI nicht nur den herkömmlichen Namen, sondern auch den aufstrebenden Projekten wie Shiba Memu zugute kommt.

Eine kurze Einführung in Shiba Memu

Shiba Memu ist eine Blockchain-basierte Plattform, die sich zum Ziel gesetzt hat, künstliche Intelligenz zu nutzen, um ein Marketing-Kraftpaket zu schaffen.

Was dieses Krypto-Netzwerk von seinen Mitbewerbern unterscheidet, ist seine Unabhängigkeit. Shiba Memu verlässt sich auf KI, um nicht nur Werbeinhalte für sich selbst zu erstellen, sondern diese auch im gesamten Internet zu vermarkten.

Alles in allem kann die Blockchain-basierte Plattform allein „die Arbeit von 100 Marketingagenturen erledigen“, heißt es im White Paper auf ihrer Website.

Noch wichtiger ist, dass Shiba Memu von seinem eigenen nativen Meme-Token angetrieben wird – dem SHMU. Im Gegensatz zu einem durchschnittlichen, gewöhnlichen Meme-Coin ist sein Preis jedoch nicht vollständig von kurzfristigen Hype-Zyklen abhängig.

Stattdessen zielt SHMU darauf ab, sich im Bereich der künstlichen Intelligenz zu positionieren, um eine langfristige Attraktivität zu schaffen.

Lohnt es sich, in Shiba Memu (SHMU) zu investieren?

Der KI-Meme-Token befindet sich derzeit in einem unbefristeten Vorverkauf, der 8 Wochen dauern wird.

In nur etwa einer Woche hat Shiba Memu insgesamt über 28 Millionen Token verkauft und so 0,86 Mio. $ eingesammelt, was auf eine solide Nachfrage nach SHMU hindeutet und ein eher rosiges Bild für seine frühen Investoren schafft.

Bemerkenswert ist, dass der Krypto-Coin darauf abzielt, aus dem rasanten Wachstum des Meme-Token-Marktes Kapital zu schlagen, der von 0 $ im Jahr 2020 auf mehr als 20 Mrd. $ im 1. Quartal 2022 gestiegen ist. Aber das Beste daran ist, dass der Preis von Shiba Memu jeden Tag steigt. Zum Zeitpunkt der Erstellung dieses Artikels liegt er bei 0,0131 $ und wird weiter um 0,000225 $ pro Tag steigen, bis er 0,0244 $ erreicht.

SHMU wird voraussichtlich im 3. Quartal dieses Jahres an der ersten Kryptobörse live gehen. Das ist von Bedeutung, wenn man bedenkt, dass die Notierung tendenziell einen erheblichen Rückenwind für Krypto-Token darstellt.

Shiba Memu wird Anfang nächsten Jahres auch sein KI-Dashboard einführen, über das es Feedback von der Community sammeln wird, um seine Marketingstrategien neu zu gestalten. Sollte Ihr Verbesserungsvorschlag angenommen werden, erhalten Sie im Gegenzug zusätzliche SHMU-Token – eine weitere Möglichkeit für Sie, Geld zu verdienen.

SHMU könnte von einer Erholung des Kryptomarktes profitieren

Shiba Memu könnte nicht nur vom schnellen Wachstum der Märkte für künstliche Intelligenz und Meme-Coins profitieren, sondern auch von einer anhaltenden Erholung des Kryptomarktes insgesamt.

Zuvor hatte eine US-Richterin Ripple in einem langwierigen Rechtsstreit mit der US-Börsenaufsichtsbehörde SEC den Sieg verschafft und entschieden, dass der Token “XRP” kein Wertpapier ist (mehr dazu). Viele bezeichneten die Nachricht als einen großen Sieg für den Krypto-Raum im Allgemeinen.

Der Wert von XRP verdoppelte sich nach der Gerichtsentscheidung, während Bitcoin und Ethereum ebenfalls neue Höchststände erreichten.

Darüber hinaus bestätigte Financial Times am Donnerstag, dass Europas erster Spot-Bitcoin-ETF noch in diesem Jahr auf den Markt kommen soll. Vermögensverwalter wie BlackRock warten derzeit auf die Genehmigung für einen börsengehandelten Bitcoin-Fonds in den USA, der voraussichtlich ein weiterer wesentlicher Vorteil für den Kryptomarkt insgesamt sein wird.

Und schließlich könnten die Anleger zunehmend zu risikofreudigen Geschäften zurückkehren, einschließlich Kryptoanlagen, wenn die US-Notenbank ihren Zinserhöhungszyklus beendet. Alle diese Entwicklungen zusammen könnten dem Kryptomarkt und damit auch Shiba Memu weiteren Auftrieb geben.

Weitere Informationen zum laufenden SHMU-Vorverkauf finden Sie hier auf der Website von Shiba Memu.