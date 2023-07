Britische Bankaktien haben sich diese Woche gut entwickelt, da sich die Anleger auf die laufende Berichtssaison in den USA konzentrierten. Der Aktienkurs von Lloyds stieg am Dienstag um 1,90 %, während Barclays, HSBC und NatWest um über 1,50 % zulegten. Alle diese Aktien sind in den letzten drei aufeinanderfolgenden Markttagen gestiegen.

Berichtssaison der US-Banken

Copy link to section

Amerikanische Bankengiganten haben in den letzten Tagen starke Finanzergebnisse veröffentlicht. Am Freitag gab JP Morgan, die größte Bankengruppe der Welt, bekannt, dass ihr Umsatz im 2. Quartal um 34,5 % auf 41,3 Mrd. $ gestiegen sei. Der Nettogewinn des Unternehmens stieg auf über 13,3 Mrd. $.

Auch Wells Fargo, eine andere amerikanische Bank, veröffentlichte Ergebnisse, die besser als die Schätzungen waren. Der Nettozinsertrag wuchs um 29 %, während der Umsatz um 20,6 % auf über 20,53 Mrd. $ stieg.

Der Umsatz der Bank of America stieg um 2,9 % auf 25,2 Mrd. $, während ihr Nettozinsertrag um 14 % auf 14,2 Mrd. $ kletterte. Andere amerikanische Banken wie Morgan Stanley und Charles Schwab veröffentlichten starke Ergebnisse.

Infolgedessen stiegen die meisten amerikanischen Bankaktien diese Woche stark an, da die Anleger in den nächsten beiden Quartalen höhere Renditen erwarteten. Der genau beobachtete Invesco KBW Bank ETF stieg am Dienstag um mehr als 3 %.

Invesco KBW ETF-Chart

Ergebnisse der britischen Banken liegen vor

Copy link to section

Weitere amerikanische Banken werden ihre Ergebnisse später in dieser Woche veröffentlichen. Goldman Sachs, US Bancorp und M&T Bank werden ihre Ergebnisse am Mittwoch veröffentlichen. Analysten werden sich auf die Leistung des angeschlagenen Goldman Sachs konzentrieren. Das Verbrauchergeschäft und das Investmentbanking-Geschäft des Unternehmens hatten in letzter Zeit Probleme.

Die britischen Banken haben ihre Ergebnisse noch nicht veröffentlicht. Historisch gesehen neigen diese Unternehmen dazu, auf die Leistung ihrer amerikanischen Wettbewerber zu reagieren. In den meisten Fällen geben britische Bankaktien nach, wenn amerikanische Unternehmen schwache Ergebnisse veröffentlichen.

Es ist erwähnenswert, dass sich amerikanische und britische Aktien deutlich unterscheiden. Unternehmen wie Bank of America, Morgan Stanley und JP Morgan sind in Bereichen wie Verbrauchergeschäft, Investmentbanking und Vermögensverwaltung stärker diversifiziert. Die britischen Banken hingegen konzentrieren sich hauptsächlich auf das Privat- und Firmenkundengeschäft.

Diese Unternehmen werden ihre Ergebnisse nächste Woche und Anfang August veröffentlichen. Die Lloyds Bank wird ihre Halbjahresergebnisse am 26. Juli vorlegen, während Barclays sie am 27. Juli veröffentlichen wird. Die Ergebnisse von Natwest folgen am 28. Juli und die von HSBC am 1. August.