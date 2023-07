Der DAX-Index hat im Zuge der beginnenden Berichtssaison einen Großteil der Anfang des Monats erlittenen Verluste wieder wettgemacht. Er notierte am Montag bei 16.000 € und lag damit um 4 % über dem Tiefststand in diesem Monat. Insgesamt ist der Index seit seinem Tiefststand 2022 um über 35 % gestiegen.

Deutsche Aktien verlieren an Schwung

Copy link to section

Der DAX 40-Index startete gut in das Jahr, da sich die Aussichten für die deutsche Wirtschaft verbesserten. Er stieg im Juni auf ein Rekordhoch von 16.424 €, da die meisten Bestandteile einen Sprung nach oben machten. Diese Rallye war breit angelegt, die meisten Aktien lagen im grünen Bereich.

Rheinmetall, ein führender Zulieferer in der Rüstungsindustrie, ist in diesem Jahr das Unternehmen mit der besten Performance im DAX-Index. Der Aktienkurs stieg um über 40 %, da Deutschland seine Verteidigungsausgaben erhöht.

Der Aktienkurs von Adidas ist um mehr als 35 % gestiegen, da sich das Unternehmen von Kontroversen abwendet. Kürzlich beendete das Unternehmen seine Partnerschaft mit Kanye West, die ihm jedes Jahr über 1 Mrd. $ Umsatz einbrachte. Trotzdem erwarten Analysten, dass das Unternehmen in diesem Jahr mehr organische Umsätze erzielen wird.

Weitere Top-Performer im DAX 40-Index sind unter anderem Heidelbergcement, Infineon, SAP, Covestro, Deutsche Post und BMW. Alle diese Aktien sind in diesem Jahr um über 30 % gestiegen.

Die größten Nachzügler im Index sind Merck, Sartorium, Zalando, Vonovia, Siemens Energy und die Deutsche Bank.

Inzwischen gibt es Anzeichen dafür, dass die Anleger bei europäischen Aktien vorsichtig werden. Der FT zufolge kaufen die Anleger Verkaufsoptionen auf europäische Aktien. Eine Verkaufsoption bietet eine gewisse Absicherung gegen fallende Kurse. In einer Notiz sagte ein Analyst der Bank of America:

Die Leute halten unangenehme Long-Positionen [in Europa]. Sie halten Long-Positionen, weil sie daran teilhaben wollen, aber die fundamentale Überzeugung ist nicht vorhanden. Niemand will diesem Markt so nahe an seinem Höchststand hinterherlaufen.

Der nächste wichtige Katalysator für den DAX-Index wird nächste Woche kommen, wenn die Fed und die Europäische Zentralbank (EZB) ihre Zinsentscheidungen bekannt geben werden.

DAX-Index-Prognose

Copy link to section

Der deutsche DAX stieg im Juni auf ein Allzeithoch von 16.424 €. Seitdem befindet er sich in einer Konsolidierungsphase, da die Anleger beginnen, Gewinne mitzunehmen. Der Index hat sich leicht über den 25- und 50-Tage gleitenden Durchschnitten bewegt.

Er hat sich auch über die aufsteigende Trendlinie bewegt, die die Tiefststände seit Dezember letzten Jahres miteinander verbindet. Daher sind die Aussichten für den Index in diesem Stadium neutral. Ein weiterer Aufwärtstrend wird sich bestätigen, wenn der Kurs über sein Rekordhoch steigt.