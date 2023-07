Der Nikkei 225 Index hat in den letzten Wochen an Schwung verloren. Nachdem er in diesem Monat ein Mehrjahrzehnthoch von 33.766 ¥ erreichte, ist er um 4,7 % zurückgegangen, da die Anleger Gewinne mitnehmen und die Berichtssaison Gestalt annimmt. Der Index ist in diesem Jahr um rund 26 % gestiegen und hat damit seine amerikanischen Konkurrenten wie den Nasdaq 100 und den S&P 500 übertroffen.

Sorgen um das Wirtschaftswachstum

Die japanischen Aktien haben in diesem Monat angesichts der zunehmenden Sorgen um die Weltwirtschaft nachgegeben. Die in diesem Monat veröffentlichten amerikanischen Daten zeigten, dass sich der Arbeitsmarkt im Juni verlangsamt hat. Die Inflation sank auf 3 %, was auf eine nachlassende Nachfrage hindeutet.

Am Montag zeigten chinesische Daten, dass die Wirtschaft im 2. Quartal langsamer als erwartet wuchs. Die chinesische Wirtschaft wuchs um 6,8 % und lag damit unter der Medianschätzung von 7,3 %. Die Einzelhandelsumsätze und die Industrieproduktion verfehlten die Schätzungen, während die Jugendarbeitslosenquote auf ein Rekordhoch stieg.

Diese Zahlen sind für Japan von großer Bedeutung, da die USA und China zwei der größten Handelspartner des Landes sind. Eine Konjunkturabschwächung könnte sich daher auf die Nachfrage nach einigen der führenden japanischen Unternehmen wie Toyota und Nissan auswirken.

Der nächste wichtige Katalysator für den Nikkei 225-Index wird am Donnerstag erwartet, wenn Japan die neuesten Handelszahlen veröffentlichen wird. Ökonomen erwarten, dass die Importe des Landes im Juni um 11,3% gesunken sind, während die Exporte um 2,2% gestiegen sind.

Die Exporte Japans werden durch den schwachen Yen begünstigt. Die Währung stürzte im Juni auf 145,06 und erholte sich dann wieder auf ~138,60. Ein schwächerer Yen trägt zur Ankurbelung der Exporte bei, da er die japanischen Waren billiger macht.

Unterdessen werden die Bank of Japan (BoJ) und die US-Notenbank nächste Woche ihre Sitzungen abhalten. Ökonomen erwarten, dass die BoJ ihre Zinskurve anpassen wird, da sie versucht, ihre ultralockere Politik zu beenden. Von der Fed hingegen wird erwartet, dass sie die Zinsen um weitere 0,25 % anheben wird.

Zu den größten Gewinnern im Nikkei-Index gehören Unternehmen wie Okuma, Resona Holdings, Mitsubishi UFJ Financial, Amada, Eisai und Mizuho Financial. Alle diese Aktien stiegen um über 2 %. Auf der anderen Seite waren Rakuten, CyberAgent, Toho und Pacific Metals die größten Nachzügler im Index.

Prognose für den Nikkei 225-Index

Nikkei-Index-Chart via TradingView

Der Nikkei 225-Index ist in den letzten Wochen zurückgegangen. Dieser Trend setzte ein, nachdem der Index bei 33.766 ¥ ein Doppel-Top-Muster gebildet hatte. In der Preisaktionsanalyse ist dieses Muster normalerweise ein Abwärtssignal.

Der Index hat sich leicht unter den 25- und 50-Periode gleitenden Durchschnitten bewegt. Besonders wichtig ist, dass der Relative Strength Index (RSI) ein sinkendes Divergenzmuster gebildet hat. Daher wird der Nikkei-Index wahrscheinlich weiterhin unter Druck bleiben, da die Gewinnmitnahmen anhalten. Dieser Trend könnte ihn bis auf 31.000 ¥ fallen lassen.