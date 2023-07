Der CAC 40-Index hat angesichts der anhaltenden Sorgen über die chinesische Wirtschaft an Schwung verloren. Der Index fiel am Montag auf 7.285 € und lag damit unter dem bisherigen Jahreshoch von 7.583 €. Dieser Kurs liegt ~30 % über dem Tiefststand des letzten Jahres.

Bedenken in Bezug auf China bleiben bestehen

Der CAC 40-Index startete gut in das Jahr und stieg im Juni auf ein Allzeithoch von 7.583 €. Dieser Anstieg ist auf die wachsende Hoffnung zurückzuführen, dass sich die europäische Wirtschaft in diesem Jahr schnell erholen wird. Auch nach der Wiederöffnung der chinesischen Wirtschaft im Anschluss an die Covid-19-Lockdowns im vergangenen Jahr stieg der Kurs stark an.

In jüngster Zeit zeigen die Daten jedoch, dass die beiden Volkswirtschaften ins Stocken geraten sind. Nach Angaben von Eurostat schrumpfte die europäische Wirtschaft im 1. Quartal, da das verarbeitende Gewerbe stagnierte. Separate Hochfrequenzdaten zeigen, dass der EMI für das verarbeitende Gewerbe in der Region in diesem Jahr unter 50 geblieben ist.

Auch in China, einem der wichtigsten Märkte für viele im CAC-40-Index vertretene Unternehmen, hat sich die Konjunktur verlangsamt. Wie ich hier schrieb, zeigten die vom Nationalen Statistikamt veröffentlichten Daten, dass die Wirtschaft des Landes im 2. Quartal um 6,3 % gewachsen ist. Die Einzelhandelsumsätze stiegen allmählich an, während die Jugendarbeitslosenquote auf den höchsten Stand aller Zeiten anstieg.

China ist ein wichtiger Markt für französische Unternehmen wie Kering, Richmont, Hermes und LVMH. Alle diese Unternehmen verdienen den Großteil ihres Geldes in dem Land, dank der schnell wachsenden Mittelschicht.

Richemont, die Muttergesellschaft von Cartier und Van Cleef & Arpels, erklärte, dass ihr chinesisches Geschäft im 2. Quartal gut gelaufen sei. Die Aktie brach jedoch am Montag um mehr als 10 % ein, nachdem das Unternehmen vor einer Abschwächung in den Vereinigten Staaten gewarnt hatte. Andere Luxusgüterunternehmen wie Hermes, Kering und LVMH verzeichneten ebenfalls Kursverluste.

Die meisten Aktien im CAC 40-Index haben in diesem Jahr zugelegt. Die besten Performer im Index sind in diesem Jahr STMicroelectronics, Hermes, LVMH, Saint Gorban, Stellantis und L’Oreal. Die einzigen Nachzügler im Index sind Teleperformance, TotalEnergies, Eurofins und Worldline.

Prognose für den CAC 40-Index

CAC-Chart via TradingView

Das Tages-Chart zeigt, dass sich der CAC-Index seit Mai dieses Jahres in einem allgemeinen Abwärtstrend befindet. Er hat einen absteigenden Channel gebildet, der in Schwarz dargestellt ist. Der Kurs liegt leicht unter der Oberseite des fallenden Channels als. Er konsolidiert sich an den 50- und 25-Tage gleitenden Durchschnitten, während der Stochastik-Oszillator leicht unter den überkauften Bereich gesunken ist.

Langfristig sind die Aussichten für den Index also optimistisch. Kurzfristig wird er jedoch wahrscheinlich zurückgehen und die Unterseite des Channels bei etwa 7.000 € erneut testen.