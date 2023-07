Polnischer Zloty übertrifft den Dollar, während der Leistungsbilanzüberschuss den Konsens übertrifft

Vor etwa zwei Monaten schrieb ich einen Artikel darüber, dass sich der polnische Zloty (PLN) gegenüber dem US-Dollar in einem Aufwärtstrend befindet. Das Hauptargument war, dass die polnische Nationalbank die Zinssätze höher als die US-Notenbank angehoben hat, was der Währung Rückenwind verleihen sollte. Mehr dazu können Sie hier lesen.

Seitdem wurden in Polen einige interessante Wirtschaftsdaten veröffentlicht. Zunächst überraschten die Zahlungsbilanzdaten für Mai 2023 positiv. Genauer gesagt übertraf der Leistungsbilanzüberschuss den Konsens. Das ist positiv für die Währung.

Zweitens ist die Inflation in Polen rückläufig – ein ähnlicher Trend wie in anderen europäischen Ländern und in den Vereinigten Staaten. Die Inflationsdaten zeigen, dass die Inflation ohne Lebensmittel- und Energiepreise im Juni bei 11,1 % lag, gegenüber 11,5 % im Vormonat.

Obwohl der Trend zur Inflationsbekämpfung offensichtlich ist, liegt die Gesamtinflationsrate weit über dem Zielwert der Zentralbank. Es besteht also Spielraum für weitere Zinserhöhungen, ganz im Gegensatz zu dem, was die Fed nach der so gut wie sicheren Zinserhöhung im Juli tun könnte.

PLN/USD-Aufwärtstrend bleibt intakt

Seit der letzten Analyse zum PLN/USD, die hier auf Invezz veröffentlicht wurde, befindet sich der Wechselkurs weiterhin in einem Aufwärtstrend. Ein solcher Trend ist durch eine Reihe höherer Höchst- und Tiefststände gekennzeichnet – und die Reihe setzt sich fort.

Der Markt ist jedoch noch nicht über den in Schwarz markierten Schlüsselbereich gestiegen. Ein Tagesschlusskurs über diesem Bereich würde den Anstieg über das vorherige niedrigere Hoch markieren und weitere Käufer anlocken, da sich der Short-Squeeze verstärken dürfte.