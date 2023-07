In den meisten Industrieländern lässt die Inflation nach, was auf die sinkende Nachfrage, den schwächeren US-Dollar und die gestiegene Produktion zurückzuführen ist. Auch die Preise für landwirtschaftliche Grundnahrungsmittel wie Weizen, Mais und Sojabohnen sind in diesem Jahr zurückgegangen. Die Preise für Olivenöl hingegen erreichen ihre Rekordhöhen.

Daten zeigen, dass die europäischen Olivenölpreise von 4 Euro im September letzten Jahres auf 7 Euro heute gestiegen sind. Im Vereinigten Königreich ergaben Daten des Office of National Statistics (ONS), dass eine 500-ml-Flasche Olivenöl im Mai durchschnittlich 6,16 Pfund kostete, was einem Anstieg von 47 % gegenüber dem Vorjahr entspricht.

Die Dürre in Europa dauert an

Die Olivenölpreise sind in diesem Jahr stark gestiegen, da die Anleger mit einer erhöhten Nachfrage und einem geringen Angebot rechnen. Ein Hauptgrund dafür ist, dass wichtige Olivenöl produzierende Länder eine große Dürre erleben. Zu den führenden Olivenölproduzenten gehören Spanien, Italien, Marokko, die Türkei und Griechenland.

Daten des European Drought Observatory (EDO) zeigten, dass die Hälfte der Europäischen Union von einer Dürre betroffen war. Die Temperaturen in Italien, Griechenland und der Türkei stiegen diese Woche auf über 40 Grad. Dies ist bemerkenswert, da die EU etwa zwei Drittel des weltweiten Olivenöls produziert.

Regen ist in diesem Jahr in den meisten Teilen der EU selten geworden. In Spanien und Portugal gab es zuletzt einige Regenfälle, die jedoch nicht ausreichten, um die steigenden Temperaturen auszugleichen.

Daher besteht die Befürchtung, dass die Olivenöllieferungen in diesem Jahr zurückgehen könnten. Aktuelle Daten zeigen, dass europäische Produzenten ihre Lagerbestände reduzieren.

Die Olivenölproduktion wird in diesem Jahr voraussichtlich weiter zurückgehen. Experten gehen davon aus, dass Spanien in der letzten Saison 620 Millionen Tonnen Olivenöl produzieren wird, nachdem im Vorjahr 1,5 Millionen Tonnen geerntet wurden. In einem Vermerk sagte ein Analyst von Mintec:

Wir hatten eine sehr schlechte Ernte, die Preise waren noch nie so hoch, und die Sorgen gehen über die abgelaufene Saison hinaus.

Die Olivenölpreise könnten hoch bleiben

Olivenölpreise im Vereinigten Königreich

Rohstoffpreise werden in der Regel von Angebot und Nachfrage beeinflusst. Die Nachfrage nach Olivenöl wird in der Regel durch die Weltbevölkerung und das Wirtschaftswachstum bestimmt. Aktuelle Daten zeigen, dass sich viele wichtige Länder wie die USA und China nach dem Einbruch während der Pandemie erholen.

Gleichzeitig ist die Weltbevölkerung von 7 Milliarden vor einigen Jahren auf über 8 Milliarde angestiegen. Das bedeutet, dass die Nachfrage weiter steigen wird.

Auf der anderen Seite leidet die Versorgung unter den Auswirkungen des Klimawandels. Die Daten zeigen, dass die letzte Woche die heißeste jemals aufgezeichnete Woche war. Und Wissenschaftler glauben, dass dieses Jahr Rekordtemperaturen erreicht werden.

Diese Hitzewellen treten in einigen der größten Olivenöl produzierenden Länder auf, z. B. in Europa. Eine Kombination aus hoher Nachfrage und geringem Angebot bedeutet daher, dass die Olivenölpreise in diesem Jahr auf über 10 Euro steigen könnten.