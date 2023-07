Der Aktienkurs der International Consolidated Airlines Group (LON: IAG) hat sich in den letzten Wochen seitwärts bewegt, obwohl sich die zivile Luftfahrtindustrie erholt. Der Aktienkurs schwankt bei ~160, was unter dem bisherigen Jahreshoch von 174,20 liegt.

Ergebnisse der US-Fluggesellschaften

Die meisten internationalen Fluggesellschaften haben in den letzten Monaten gute Finanzergebnisse veröffentlicht. In der vergangenen Woche veröffentlichte Delta Air Lines ermutigende Ergebnisse, die durch das robuste Transatlantiksegment des Unternehmens unterstützt wurden. Die Einnahmen stiegen im 2. Quartal auf über 14,6 Mrd. $, was zu einem Gewinn von über 1,8 Mrd. $ führte. Wie wir hier schrieben, deutete das Management an, dass das Unternehmen starke Vorausbuchungen verzeichnete.

Auch die American Airlines Group meldete für das 2. Quartal einen Umsatz von über 13,7 Mrd. $, während der Gewinn pro Aktie auf 1,59 $ stieg. Das Unternehmen verwies auf die Stärke seines nationalen und internationalen Geschäfts.

Andere globale Fluggesellschaften wie Qantas, Cathay Pacific und Emirates haben gute Finanzergebnisse veröffentlicht. Gleichzeitig geht die IATA davon aus, dass der Umsatz der Fluggesellschaften in diesem Jahr auf über 800 Mrd. $ ansteigen wird, wobei viele Unternehmen über dem Niveau vor der Pandemie operieren. In einer Notiz erklärten die Analysten von Susquehanna:

Wir gehen davon aus, dass sich das Betriebsumfeld für die Fluggesellschaften im Jahr 2024 normalisieren wird, auch wenn kurzfristig das Risiko eines wirtschaftlichen Abschwungs und von Verzögerungen bei der Auslieferung von Flugzeugen zunimmt.

Daher glaube ich, dass IAG am 29. Juli ebenfalls gute Ergebnisse veröffentlichen wird. Das liegt daran, dass IAG viele Ähnlichkeiten mit Unternehmen wie Delta und American hat. Zum einen verdient British Airways den größten Teil ihres Geldes im Transatlantikgeschäft.

Neben dem Langstreckengeschäft hat IAG auch einen großen Marktanteil im Inlands- und Regionalverkehr. Dies geschieht durch ihre anderen Geschäftsbereiche wie Aer Lingus, Iberia und Vueling. Analysten erwarten, dass das operative Ergebnis von AIG vor außerordentlichen Posten bei über 829 Mio. € liegen wird.

IAG-Aktienkursprognose

IAG-Chart via TradingView

Meine letzte Vorhersage des IAG-Aktienkurses war richtig. Damals sagte ich voraus, dass die Aktie aufgrund des steigenden Keilmusters einen Rückgang erleiden würde. Die Aktie ging zurück und erreichte ein Tief von 153,10 Pence.

Auf dem Tages-Chart ist die Aktie unter die untere Seite des steigenden Keilmusters gefallen. Sie ist auch unter den 50-Perioden gleitenden Durchschnitt gefallen. Der Negative Volume Index (NVI) ist angestiegen und liegt über dem gleitenden Durchschnitt.

Die Aussichten für die Aktie sind daher neutral mit einer rückläufigen Tendenz aufgrund des steigenden Keilmusters. Sollte dies der Fall sein, wird die nächste wichtige Marke bei 145 Pence liegen. Der Stop-Loss für diesen Handel liegt bei 162 Pence.